Цифра величезна: скільки злочинів скоїли росіяни під час війни в Україні

Вироки за деякі злочини поки що лише заочні

За час повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано майже 117 тисяч воєнних злочинів росіян. Деякі зловмисники вже отримали покарання.

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, скільки вже вдалося встановити злочинців-окупантів. За його даними, на сьогоднішній день вже є 470 підозрюваних, 316 обвинувальних актів у судах та 73 вироки у справах про військові злочини.

Крім того, додає він, у так званій магістральній справі, в якій об’єднані злочини зазіхання на територіальну цілісність та злочин агресії, є 684 підозрювані та вже 138 вироків. Вироки саме за злочин агресії поки що заочні, "але, повторюся, все це питання часу".

"Щодо потерпілих, то тут ситуація складніша, бо в широкому розумінні все населення є потерпілим, кожен з нас — жертва агресії. А якщо мова йде саме про воєнні злочини, то потерпілих по цих справах вже налічується сотні тисяч. Лише в одному Маріуполі — десятки тисяч вбитих, загальну ж кількість загиблих ми дізнаємося після звільнення наших територій. А окрім загиблих — десятки тисяч закатованих, депортованих, українців, які втратили своє житло і майно", — сказав він.

Більше про зареєстровані воєнні злочини Росії та конкретні цифри, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Юрія Білоусова "Телеграфу" під назвою "Люди хочуть справедливості тут і зараз, але це "гра вдовгу" – керівник "департаменту війни" ОГП про трибунал та злочини росіян (ч. 1)".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вразило прокурора у воєнних злочинах росіян проти українців.