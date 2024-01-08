Цифра огромная: сколько преступлений совершили россияне во время войны в Украине

Приговоры за некоторые преступления пока только заочные

За время полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано уже почти 117 тысяч военных преступлений россиян. Некоторые злоумышленники уже получили свои наказания.

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов рассказал в интервью "Телеграфу" о том, сколько уже удалось установить преступников-оккупантов. По его данным, на сегодняшний день уже имеется 470 подозреваемых, 316 обвинительных актов в судах и 73 приговора по делам о военных преступлениях.

Кроме того, добавляет он, в так называемом магистральном деле, в котором объединены преступления посягательства на территориальную целостность и преступление агрессии, есть 684 подозреваемых и уже 138 приговоров. Приговоры именно за преступление агрессии пока заочные, "но, повторюсь, все это вопрос времени".

"Что касается пострадавших, то здесь ситуация сложнее, потому что в широком смысле все население пострадало, каждый из нас — жертва агрессии. А если речь идет именно о военных преступлениях, то потерпевших по этим делам уже насчитывается сотни тысяч. Только в одном Мариуполе — десятки тысяч убитых, общее количество погибших мы узнаем после освобождения наших территорий. А кроме погибших — десятки тысяч замученных, депортированных, украинцев, потерявших свое жилье и имущество", — сказал он.

Больше о зарегистрированных военных преступлениях рф и конкретных цифрах, вы можете прочитать в полной версии интервью Юрия Белоусова "Телеграфу" под названием "Люди хотят справедливости здесь и сейчас, но это "игра вдолгую" – глава "департамента войны" ОГП о трибунале и преступлениях россиян (ч. 1)".

Напомним, ранее мы писали о том, что поразило прокурора в военных преступлениях россиян против украинцев.