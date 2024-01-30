Війна в Україні вже не тема номер один? В Туреччині розповіли, чого чекати від зустрічі Путіна з Ердоганом

Тема України під час візиту не стане ключовою

Російський президент Володимир Путін планує здійснити офіційний візит до Туреччини вже в лютому поточного року. Обговорюватимуть, зокрема, "зернову угоду", підтримку паралельного імпорту, створення газового хабу біля Туреччини спільно із російським "Газпромом", а також ситуацію, що склалася навколо Нагірного Карабаху.

Про це розповів турецький політолог Керім Хас у коментарі виданню The Insider. З огляду на порядок денний, тема України під час візиту не стане ключовою, на відміну від теми паралельного імпорту через Туреччину. Остання, ну думку політолога стане "темою номер один".

"Доведеться знайти нові двосторонні механізми для обходу західних санкцій проти Росії через Туреччину та збільшення платежів у національних валютах. Видно, що останнє справді важливе, адже голова ЦБ Росії разом із Путіним відвідає Туреччину під час цього візиту", — зауважив у своєму інтерв'ю Хас.

Іншою важливою темою має стати обговорення створення газового хабу біля Туреччини спільно із російським "Газпромом", а також ситуації навколо Нагірного Карабаху.

"Зростання впливу Туреччини в цьому регіоні чинить тиск на Росію. Офіційно Анкара та Москва підтримують відкриття всіх комунікацій у регіоні, але диявол криється в деталях, і конкуренція між ними тут є досить жорсткою", — підкреслює турецький політолог.

Водночас з цим інший турецький політолог Орхан Гафарли зазначив, що Туреччина планує надати платформу для переговорів України та Росії:

"Туреччина вже робила це у березні та квітні 2022 року. За весь період війни найпродуктивнішого результату було досягнуто саме після переговорів у Стамбулі, попри те, що сторони не змогли до кінця домовитися. Російські війська вийшли з Київської області, війна прийшла до східних регіонів України, де йде досі", — зауважив Гафарли.

Нагадаємо, у серпні минулого року президент Туреччини Ердоган зустрічався із Путіним у Сочі, під час якої Володимир Путін зробив низку звичайних для нього заяв: "нас обдурили", "контрнаступ ЗСУ був провальним", "ми відкриті до переговорів".