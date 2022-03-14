З Днем українського добровольця! Зворушливі привітання та листівки зі святом

У суботу, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Ця дата обрана не випадково: адже саме 14 березня 2014 відразу з Революції гідності перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Тоді українські добровольці пліч-о-пліч з військовими силами України різних формувань одними з перших встали на захист нашої держави, коли ворог прийшов на нашу землю.

У цей час свято ще раз набуло особливого значення, адже зараз нашим добровольцям знову доводиться боронити Україну від нападу росіян. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та найзворушливіші привітання з Днем українського добровольця, аби ви мали змогу нагадати своїм близьким та знайомим, які добровільно відправилися воювати з ворогом, що ви дуже їх цінуєте та пам'ятаєте про їхній неоціненний вклад.

Листівки з Днем українського добровольця

Привітання з Днем українського добровольця

Сьогодні вітаємо всіх добровольців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

***

Щиро вітаємо Вас з 14 березня — святом відваги, мужності, доблесті і честі. У день добровольців України з щирого серця бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині. Дякуємо вам за ваші подвиги!

***

Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Хай над головою завжди буде мирне небо!

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам — безхмарного життя!

***

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розрахувати дату Великодня. Дізнайтеся, чому вона кожного року змінюється.