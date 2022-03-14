С Днем украинского добровольца! Трогательные поздравления и открытки с праздником

Напомните своим близким и знакомым добровольцам, как сильно вы цените их вклад красивой открыткой

В субботу, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца. Эта дата выбрана не случайно: ведь именно 14 марта 2014 года сразу с Революции достоинства первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Тогда украинские добровольцы бок о бок с военными силами Украины разных формирований одними из первых встали на защиту нашего государства, когда враг пришел на нашу землю.

В это время праздник еще раз приобрел особое значение, ведь сейчас нашим добровольцам снова приходится защищать Украину от нападения россиян. "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и трогательные поздравления с Днем украинского добровольца, чтобы вы могли напомнить своим близким и знакомым, которые добровольно отправились воевать с врагом, что вы очень их цените и помните об их неоценимом вкладе.

Открытки с Днем украинского добровольца

Поздравления с Днем украинского добровольца

Сегодня поздравляем всех добровольцев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

***

Искренне поздравляем Вас с 14 марта – праздником отваги, мужества, доблести и чести. В день добровольцев Украины искренне желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Спасибо вам за ваши подвиги!

***

Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Пусть над головой всегда будет мирное небо!

День добровольца — совсем уж юный праздник,

Который создан, чтоб поздравить всех героев.

Вчера ты был простой проказник,

Сегодня тебя встречают люди стоя.

Ты защитил страну, когда она в тебе нуждалась,

Бесстрашно выступил на бой с ордой.

И не смотря что нечисть так старалась,

Вернулся ты в свой дом родной!

***

Ты мой герой, горжусь тобой!

Ты для меня и всей страны такой!

Доброволец-воин, честь и слава!

Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава.

Ты смелый, храбрый чемпион,

Явился в марте ты на полигон.

Детей и матерей ты защищал,

На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял.

Великий человек, поздравляем мы тебя,

Шлем уважение, открытки и стихи любя!

