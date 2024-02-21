Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске

Российский боец смешанных единоборств и радикальный националист Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны РФ. Также вместе с Дациком в зону СВО отправится его сын Ярослав, который проходит службу в ВДВ.

"Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить", — сообщили пропагандистам из ТАСС в команде спортсмена.

Дацик неоднократно посещал позиции российских войск в зоне боевых действий в Украине с сентября 2023 года. Спортсмену 44 года, на его счету 15 боев в ММА, в которых он одержал семь побед (три нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал семь побед (четыре нокаутом).

Последний свой поединок Дацик провел против белорусского кикбоксера Петра Романкевича в октябре 2023 года на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ". В этом противостоянии Вячеслав потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

Дацик в интервью неоднократно призывал сжигать евреев и гомосексуалистов. Он также утверждал, что в Украине нет нацистов, потому что у власти — "ж*ды", которые не уважают завещания "дедушки Адольфа".

Дацик неоднократно становился фигурантом уголовных дел в РФ. В 2007 году его задержали за нападения на салоны сотовой связи, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Дацик сбежал и попросил убежища в Норвегии, куда добрался на резиновой лодке. В 2011 году Норвегия отклонила просьбу и выслала Дацика в Россию, где его осудили на пять лет лишения свободы.

После этого Дацика дважды приговаривали к лишению свободы — в марте 2018 года за нападение на подпольный публичный дом в Петербурге и в июле 2020 года за попытку уплыть в Эстонию на лодке. Дацик вышел на свободу в конце 2020 года.

Ранее сообщалось. что в рф провели "лучший" вечер бокса в мире, в котором дрались 50-летние бойцы ММА.