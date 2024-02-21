Фанат Гітлера Дацик разом із сином вирушив воювати проти України

В’ячеслав Дацик підписав новий безстроковий контракт у Ханти-Мансійську

Російський боєць змішаних єдиноборств та радикальний націоналіст В’ячеслав Дацик підписав новий безстроковий контракт із Міноборони РФ. Також разом із Дациком до зони СВО вирушить його син Ярослав, який проходить службу у ВДВ.

"В’ячеслав Дацик підписав новий безстроковий контракт у Ханти-Мансійську. Він змінить підрозділ, у складі якого служитиме", — повідомили пропагандистам із ТАСС у команді спортсмена.

Дацик неодноразово відвідував позиції російських військ у зоні бойових дій в Україні з вересня 2023 року. Спортсмену 44 роки, на його рахунку 15 боїв у ММА, в яких він здобув сім перемог (три нокаути). У боксі він провів 10 боїв і здобув сім перемог (чотири нокаути).

Останній свій поєдинок Дацик провів проти білоруського кікбоксера Петра Романкевича у жовтні 2023 року на турнірі "Бійцівського клубу РЕН ТВ". У цьому протистоянні В’ячеслав зазнав поразки технічним нокаутом у другому раунді.

Дацик в інтерв’ю неодноразово закликав спалювати євреїв та гомосексуалістів. Він також стверджував, що в Україні немає нацистів, бо у влади - "ж*ди", які не поважають заповіту "діда Адольфа".

Дацик неодноразово ставав фігурантом кримінальних справ РФ. 2007 року його затримали за напади на салони стільникового зв’язку, визнали неосудним і відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Дацик втік і попросив притулку в Норвегії, куди дістався на гумовому човні. У 2011 році Норвегія відхилила прохання і вислала Дацика до Росії, де його засудили до п’яти років позбавлення волі.

Після цього Дацика двічі засуджували до позбавлення волі — у березні 2018 року за напад на підпільний будинок у Петербурзі і в липні 2020 року за спробу відплисти в Естонію на човні. Дацик вийшов на волю наприкінці 2020 року.

Раніше повідомлялося. що в Росії провели "найкращий" вечір боксу в світі, в якому билися 50-річні бійці ММА.