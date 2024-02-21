Трогает до слез: Роман Скорпион посвятил новую песню своим братьям, которые служат в ВСУ (видео)

Эта песня откликнется многим украинцам

Известный украинский исполнитель Роман Скорпион, который два года назад выпустил дуэт с Тоней Матвиенко, представил новую трогательную песню. Свою композицию артист посвятил братьям, которые служат в ВСУ, а также снял их в своем клипе.

Роман Скорпион рассказал, что два его родных брата Иван и Юрий, сейчас служат в ВСУ и борются за победу Украины в войне с РФ. Недавно семья артиста пережила тяжелый период, так как один из братьев перестал выходить на связь. Чтобы пережить этот непростой период и не отчаяться Роман Скорпион написал новую песню "Солдат", которую посвятил своим братьям-воинам и всем украинским защитникам.

"Солдат" — это концентрат моих эмоций и переживаний, которые вышли в эту композицию. Она о моих братьях, Иване и Юрии, а также обо всех защитниках и защитницах, которых ждут дома родные", – поделился Роман Скорпион.

Во время съемок клипа на новую песню, которая пробирает до слез, главной задумкой артиста было показать в видеоработе своих братьев. Однако, это было не просто, так как съемки проходили в Киеве, а Иван и Юрий пребывали на службе.

"Но выход был найден и в клипе мои братья все-таки присутствовали. Самые внимательные их точно заметят", — поделился артист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассказала о брате, который служит в ВСУ. Телезвезда также призналась, что и ее бывший муж служит в Силах обороны.