Зворушує до сліз: Роман Скорпіон присвятив пісню своїм братам, які служать у ЗСУ (відео)

Ця пісня відгукнеться багатьом українцям

Відомий український виконавець Роман Скорпіон, який два роки тому випустив дует із Тонею Матвієнко, представив нову зворушливу пісню. Свою композицію артист присвятив братам, які служать у ЗСУ, а також зняв їх у своєму кліпі.

Роман Скорпіон розповів, що два його рідні брати Іван та Юрій зараз служать у ЗСУ і борються за перемогу України у війні з РФ. Нещодавно родина артиста пережила тяжкий період, оскільки один із братів перестав виходити на зв’язок. Щоб пережити цей непростий період і не впасти духом Роман Скорпіон написав нову пісню "Солдат", яку присвятив своїм братам-воїнам та всім українським захисникам.

"Солдат" — це концентрат моїх емоцій та переживань, які ввійшли до цієї композиції. Вона про моїх братів, Івана та Юрія, а також про всіх захисників і захисниць, на яких чекають вдома рідні", – поділився Роман Скорпіон.

Під час зйомок кліпу на нову пісню, яка пробирає до сліз, головним задумом артиста було показати у відеороботі своїх братів. Однак це було не просто, оскільки зйомки проходили в Києві, а Іван та Юрій перебували на службі.

"Але вихід був знайдений і в кліпі мої брати були присутні. Найуважніші їх точно помітять", — поділився артист.

Раніше "Телеграф" розповідав, що провідна ТСН Соломія Вітвицька розповіла про брата, який слугує у ЗСУ. Телезірка також зізналася, що її колишній чоловік служить у Силах оборони.