Зворушує до сліз: Роман Скорпіон присвятив пісню своїм братам, які служать у ЗСУ (відео)
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Ця пісня відгукнеться багатьом українцям
Відомий український виконавець Роман Скорпіон, який два роки тому випустив дует із Тонею Матвієнко, представив нову зворушливу пісню. Свою композицію артист присвятив братам, які служать у ЗСУ, а також зняв їх у своєму кліпі.
Роман Скорпіон розповів, що два його рідні брати Іван та Юрій зараз служать у ЗСУ і борються за перемогу України у війні з РФ. Нещодавно родина артиста пережила тяжкий період, оскільки один із братів перестав виходити на зв’язок. Щоб пережити цей непростий період і не впасти духом Роман Скорпіон написав нову пісню "Солдат", яку присвятив своїм братам-воїнам та всім українським захисникам.
"Солдат" — це концентрат моїх емоцій та переживань, які ввійшли до цієї композиції. Вона про моїх братів, Івана та Юрія, а також про всіх захисників і захисниць, на яких чекають вдома рідні", – поділився Роман Скорпіон.
Під час зйомок кліпу на нову пісню, яка пробирає до сліз, головним задумом артиста було показати у відеороботі своїх братів. Однак це було не просто, оскільки зйомки проходили в Києві, а Іван та Юрій перебували на службі.
"Але вихід був знайдений і в кліпі мої брати були присутні. Найуважніші їх точно помітять", — поділився артист.
Раніше "Телеграф" розповідав, що провідна ТСН Соломія Вітвицька розповіла про брата, який слугує у ЗСУ. Телезірка також зізналася, що її колишній чоловік служить у Силах оборони.