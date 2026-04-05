Новые удары по Никополю и "буферная зона" на Днепропетровщине. Хронология войны — день 1502

5 апреля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 5 апреля. Российские оккупанты не уменьшают давление на фронте. Самыми горячими остаются Покровское и Гуляйпольское направления. ВСУ опровергают якобы захват врагом села Бойково Запорожской области. Тем временем у Украины может появиться шанс на оживление и даже перезагрузку переговорного процесса с вероятным визитом спецпосланников Дональда Трампа.

Как проходит 1502-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

20:30 Зеленский и Президент Сирии Ахмед аш-Шараа договорились о сотрудничестве с тем, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития государств.

По данным СМИ, 17 марта на войне в Украине скончался бывший начальник департамента СБУ, генерал-майор Владимир Ляпкин, после Майдана сбежавший в РФ и служивший в отряде "Барс-33".

В Днепропетровской области войска РФ утром обстреливают Никополь, повреждены дома и детсад.

Херсон получил более 20 тонн гуманитарной помощи из Норвегии.

17:00 Реактивный "Шахед" попал в Шевченковском районе Харькова, есть пострадавшие, задело шесть многоквартирных домов. Позже последовал удар по Слободскому району.

Утром 5 апреля российские войска направили ударный FPV-дрон в автомобиль, двигавшийся по одной из самых оживленных улиц Никополя на Днепропетровщине, на месте погиб 61-летний водитель, его жена в тяжелом состоянии в больнице.

В Азовском море возле временно оккупированной Херсонщины потерпело крушение российское судно "Волго-Балт", перевозившее пшеницу. После кораблекрушения один человек погиб, часть экипажа досталась берегу, еще двоих людей ищут.

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии и инфраструктуры. Среди пораженных целей – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

14:00 Российские войска не отказываются от идеи наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

13:00 В Никопольском районе Днепропетровской области вводятся временные ограничения. 5 и 6 апреля не будут работать рынки, базары и какие-либо объекты уличной торговли. Данное решение было принято после трагического утреннего обстрела городского рынка, в результате которого есть жертвы.

12:00 В ГСЧС показали повследствия атаки по Харьковской области. В результате обстрелов пострадало село Великий Бурлук. Ударные дроны попали в частный жилой дом. Там возник пожар, площадью 100 кв. м. Также были повреждены соседние дома. Предварительно, без пострадавших.

11:00 Министерство обороны сообщило, что за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.

Количество пораженных целей РФ за март. Минобороны Украины

10:00 "Ракетные удары станут еще более угрожающими, ведь Украина не сможет сбивать баллистические ракеты из-за сокращения поставок ракет в системы "Петриот" на фоне войны на Ближнем Востоке". Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

09:00 Потери врага на фронте за последние сутки составили 1180 военных. Общие потери 1 303 550 человек.

Потери врага на фронте

08:00 Россия атаковала Украину 93 ударными дронами с шести направлений. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Атака дронами по Украине

07:00 Операторы 129-й бригады ВСУ уничтожили российский "Солнцепёк" под Двуречной на Харьковщине. Это оружие, которое россияне считаетаю одним из своих самых больших преимуществ на поле боя.

06:00 В ночь на 5 апреля враг атаковал Одессу. В результате ночной вражеского обстрела повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. Пострадали три человека. Двое находятся в больнице, один будет лечиться амбулаторно. По состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. В здании есть свет и вода, однако временно отключены газоснабжение. Об этом сообщили в Одесской ГВА.

Последствия атаки по Одессе.

00:00 РФ атаковала Харьков: есть попадание вблизи жилых домов, — мэр Терехов. Как следствие, в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Переговоры о завершении войны в Украине "на паузе", пока продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, "гуманитарное" направление договоренностей продолжается, и обмены пленными, вероятно, будут происходить.

