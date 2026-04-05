Нові удари по Нікополю та "буферна зона" на Дніпропетровщині. Хронологія війни — день 1502

5 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 5 квітня. Російські окупанти не зменшують тиск на фронті. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільский напрямки. ЗСУ спростовують нібито захоплення ворогом села Бойкового Запорізької області. Тим часом у України може зʼявитись шанс на пожвавлення і навіть перезавантаження переговорного процесу через ймовірний візит спецпосланників Дональда Трампа.

Як проходить 1502-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

20:30 Зеленський і Президент Сирії Ахмед аш-Шараа домовилися про співпрацю, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку держав.

За даними ЗМІ, 17 березня на війні в Україні помер колишній начальник департаменту СБУ, генерал-майор Володимир Ляпкін, який після Майдану втік до РФ і служив у загоні "Барс-33".

На Дніпропетровщині війська РФ зранку обстрілюють Нікополь, пошкоджені будинки та дитсадок.

Херсон отримав понад 20 тонн гуманітарної допомоги з Норвегії.

17:00 Реактивний "Шахед" влучив у Шевченківському районі Харкова, є пострадалі, зачепило шість багатоквартирних будинків. Пізніше був удар по Слобідському району.

Вранці 5 квітня російські війська скерували ударний FPV-дрон в автомобіль, який рухався однією з найжвавіших вулиць Нікополя на Дніпропетровщині, на місці загинув 61-річний водій, його дружина в тяжкому стані в лікарні.

В Азовському морі біля тимчасово окупованої Херсонщини зазнало аварії російське судно "Волго-Балт", яке перевозило пшеницю. Після кораблетрощі одна людина загинула, частина екіпажу дісталася берега, ще двох людей наразі шукають.

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російської армії та інфраструктури. Серед уражених цілей — НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", де після атаки спалахнула масштабна пожежа.

14:00 Російські війська не відмовляються від ідеї наступу та хочуть створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

13:00 У Нікопольському районі Дніпропетровської області запроваджуються тимчасові обмеження. 5 та 6 квітня не працюватимуть ринки, базари та будь-які об'єкти вуличної торгівлі. Це рішення було ухвалено після трагічного ранкового обстрілу міського ринку, внаслідок якого є жертви.

12:00 У ДСНС показали наслідки атаки по Харківській області. Внаслідок обстрілів постраждало село Великий Бурлук. Ударні дрони влучили по приватному житловому будинку. Там виникла пожежа, площею 100 кв. м. Також було пошкоджено сусідні будинки. Попередньо, без постраждалих.

11:00 Міністерство оборони повідомило, що за березень Сили оборони України вразили понад 151 тисячу цілей ворога.

Кількість уражених цілей РФ за березень. Міноборони України

10:00 "Ракетні удари стануть ще більш загрозливими, адже Україна не зможе збивати балістичні ракети через скорочення постачання ракет до системи "Петріот" на тлі війни на Близькому Сході". Про це сказав президент Володимир Зеленський.

09:00 Втрати ворога на фронті за останню добу становили 1180 військових. Загальні втрати 1303550 осіб.

Втрати ворога на фронті

08:00 Росія атакувала Україну 93 ударними дронами із шести напрямків. Протиповітряною обороною збито/придушено 76 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Атака дронами по Україні

07:00 Оператори 129-ї бригади ЗСУ знищили російський "Сонцепек" під Дворічною на Харківщині. Це зброя, яку росіяни вважають однією зі своїх найбільших переваг на полі бою.

6:00 У ніч проти 5 квітня ворог атакував Одесу. Внаслідок нічного ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі. Постраждали троє людей. Двоє перебувають у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно. Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновано повністю. У будівлі є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання. Про це повідомили в Одеській МВА.

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Сергій Лисак

00:00 РФ атакувала Харків: є влучання поблизу житлових будинків, — мер Терехов. Як наслідок, у кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Переговори про завершення війни в Україні "на паузі", поки тривають бойові дії на Близькому Сході — заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, "гуманітарний" напрям домовленостей триває, і обміни полоненими, ймовірно, будуть відбуватися.

