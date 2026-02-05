Осколки кассет и портрет Бандеры: как выглядит Дружковка, живущая под ударами авиабомб (репортаж)

Часть населенного пункта затянута антидроновыми сетками

Дружковка — город, расположенный сразу после Константиновки Донецкой области. Ежедневно его атакуют FPV-дроны и другие виды снарядов. Только вчера снаряд попал в рынок – погибли люди.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовой населенный пункт, чтобы узнать, как там живут люди. От кадров, которые он там сделал, сжимается сердце.

Местный житель Константин рассказал, что сейчас в домах есть газ, но нет воды. Над городом постоянно летают беспилотники не только. Только вчера на рынке в результате атаки погибло восемь человек, еще больше получили ранения. Местная жительница показала осколки кассетных боеприпасов, разбитые торговые точки и лужи крови на снегу. Видео можно посмотреть по ссылке.

В город за сутки прилетело две авиабомбы, что не является редкостью. В Дружковке — большое количество разрушенных домов и сооружений. Еще одним маркером военного времени является антидроновая сетка, которую можно увидеть на многих снимках.

Дружковка, февраль 2026. Фото: Ян Доброносов

По данным Донецкой ОВА, сейчас люди активно эвакуируются из Дружковки в более безопасные регионы Украины. За неделю из Дружковской громады выехало около 3 тысяч человек. Из-за сложившейся ситуации в прифронтовом городе все меньше людей. На кадрах можно заметить пустынные улицы, однако не все жители могут покинуть населенный пункт, в основном остаются люди преклонного возраста.

Также на улицах видны украинские флаги, проукраинские надписи и баннер с портретом Степана Бандеры, который повесили ко дню его рождения. В экстремальных условиях еще больше проявляется национальная идентичность.

Ранее мы показали, как выглядит самый функциональный пункт несокрушимости в Киеве. В нем есть даже акушерская комната.