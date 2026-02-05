Уламки касет та портрет Бандери: як виглядає Дружківка, що живе під ударами авіабомб (репортаж)

Частина населеного пункту затягнута антидроновими сітками

Дружківка — місто, розташоване одразу після Костянтинівки Донецької області. Щодня його атакують FPV-дрони та інші види снарядів. Лише вчора снаряд потрапив у ринок – загинули люди.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав прифронтовий населений пункт, щоб дізнатися, як там мешкають люди. Від кадрів, що він там зробив, стискається серце.

Місцевий житель Костянтин розповів, що зараз у будинках є газ, але немає води. Над містом постійно літають безпілотники й не лише. Тільки вчора на ринку в результаті атаки загинуло вісім людей, ще більше зазнали поранень. Місцева мешканка показала уламки касетних боєприпасів, розбиті торгові точки та калюжі крові на снігу. Відео можна переглянути за посиланням.

До міста за добу прилетіли дві авіабомби, що не є рідкістю. У Дружківці велика кількість зруйнованих будинків та споруд. Ще одним маркером воєнного часу є антидронова сітка, яку можна побачити на багатьох знімках.

Дружківка, лютий 2026. Фото: Ян Доброносов

За даними Донецької ОВА, зараз люди активно евакуюються з Дружківки до безпечніших регіонів України. За тиждень із Дружківської громади виїхало близько 3 тисяч осіб. Через ситуацію, що склалася, в прифронтовому місті все менше людей. На кадрах можна помітити пустельні вулиці, проте не всі жителі можуть залишити населений пункт, переважно залишаються люди похилого віку.

Також на вулицях видно українські прапори, проукраїнські написи та банер із портретом Степана Бандери, який повісили до дня його народження. У екстремальних умовах ще більше проявляється національна ідентичність.

