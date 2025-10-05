Как кадры из кино о войне: какой стала жизнь у фронта в Донецкой области (репортаж)

Славянск в Донецкой области, к которому рвутся российские захватчики, сейчас выглядит как город из старых фильмов о войне

В Донецкой области продолжаются сложные бои. Враг через Покровск, Доброполье и направление Мирнограда рвется в Славянск, пытаясь взять город. Большинство "населения" на Донетчине сейчас — это украинские военные, отражающие атаки российских оккупантов, нанося им безумные потери.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил Донецкую область, в частности, город Славянск и посмотрел, что там происходит. Общее впечатление, говорит он, как в фильмах о войне.

"Эти кадры я снял на Донетчине неделю назад. Тогда они не вошли никуда, потому что не показались значимыми. Но сегодня, когда просматривал их снова, появилось странное ощущение: будто я уже видел это в детстве. Включаешь какой-нибудь фильм о войне — и там именно такие машины ездят. К сожалению, все это происходит у нас дома. Враг пытается не просто взять Славянск, чтобы получить воду для Донецка – это только повод. На самом деле цель другая: уничтожить Украину и украинцев. Это все — часть вражеского ИПСО", — написал он.

"Телеграф" сделал подборку фото Яна Доброносова, показывающих моменты из жизни прифронтового города:

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Отметим, сейчас в Донецкой области Покровское направление остается самым тяжелым. В настоящее время российские оккупанты изменили тактику. Они пытаются прорвать оборону украинских защитников небольшими группами.

Ранее, как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский назвал Доброполье и Покровск главными целями россиян. Они бросают на эти направления дополнительные силы.