Як кадри з кіно про війну: яким стало життя біля фронту в Донецькій області (репортаж)

Слов'янськ на Донеччині, до якого рвуться російські загарбники, зараз виглядає, як місто зі старих фільмів про війну

В Донецькій області продовжуються складні бої. Ворог через Покровськ, Добропілля та напрямок Мирнограду рветься до Слов'янська, намагаючись взяти місто. Більшість "населення" на Донеччині зараз — це українські військові, які відбивають атаки російських окупантів, завдаючи їм шалених втрат.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав Донецьку область, зокрема місто Слов'янськ та подивився, що там відбувається. Загальне враження, каже він — як у фільмах про війну.

"Ці кадри я зняв на Донеччині тиждень тому. Тоді вони не увійшли нікуди, бо не здалися значущими. Але сьогодні, коли переглядав їх знову, зʼявилося дивне відчуття: ніби я вже бачив це у дитинстві. Вмикаєш якийсь фільм про війну — і там саме такі машини їздять. На жаль, усе це відбувається в нас удома. Ворог намагається не просто взяти Слов’янськ, щоб отримати воду для Донецька — це лише привід. Насправді мета інша: знищити Україну та українців. Це все — частина ворожого ІПСО", — написав він.

"Телеграф" зробив підбірку фото Яна Доброносова, які показують моменти з життя прифронтового міста:

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зазначимо, зараз у Донецькій області Покровський напрямок залишається найзапеклішим. Наразі російські окупанти змінили тактику. Вони намагаються прорвати оборону українських захисників невеликими групами.

Раніше, як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський назвав Добропілля та Покровськ головними цілями росіян. Вони стягують на ці напрямки додаткові сили.