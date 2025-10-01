Россияне устроили "сафари" в Херсоне: дроны убивают гражданских и разрушают здания, – СМИ

Российское "сафари на людей" — это фактически новая категория военных преступлений, вокруг которых россияне построили целую тактику войны

Российские оккупанты с начала 2024 года устроили на гражданских жителей Херсона "сафари на людей". Российские дроновые операторы целенаправленно охотятся на гражданское население с помощью FPV-дронов. На жилые районы россияне сбрасывают взрывчатку, противопехотные мины, опасные предметы и зажигательные смеси, из-за чего сотни человек погибли, а тысячи получили ранения.

Что нужно знать:

Россияне терроризируют мирное население Херсона, прекрасно зная, что совершают военные преступления.

В результате атак на Херсон с начала 2024 года сотни людей были убиты, а тысячи получили ранения, среди них многие сотрудники экстренных служб

Украинские войска борются против дронового террора россиян, но существующих мер недостаточно

О российском терроре против Херсона пишет издание Signal To Resist. Автор материала отмечает, что российское "сафари на людей" – это фактически новая категория военных преступлений, вокруг которых россияне построили целую тактику войны. Кроме Херсона от подобной охоты россиян на гражданских людей страдают Сумская и Харьковская области, а также Никополь в Днепропетровской области.

"В Херсоне дроны терроризируют мирных жителей, преследуя их на улицах. Семьи теряют дома, когда дроны пролетают сквозь окна, неся кассетные боеприпасы, и сбрасывают зажигательные жидкости через отверстия в крышах. Женщины, дети и пожилые люди попадают в категорию основных пострадавших. Такси и общественный транспорт, магазины и больницы регулярно становятся объектами ударов дронов", — говорится в материале.

"Конвейер" военных преступлений и военных преступников

Россияне создали по тактике "сафари" своеобразную "игру" для своих операторов. К совершению военных преступлений возле Херсона причастны операторы школы пилотов БПЛА в Ростове-на-Дону.

По некоторым данным, "ученики" этой школы террористов получают командировки под Херсон и на Запорожское направление специально для того, чтобы "оттачивать" навыки управления дронами и поражения целей на гражданском населении. Пилоты управляют своими дронами с помощью камер, цели выбираются в режиме реального времени – то есть россияне прекрасно понимают, что они делают и кого убивают.

Россияне используют два типа FPV-дронов — самоуничтожающиеся при ударе "камикадзе" и дроны со сбросами. Также активно используются неуязвимые для систем РЭБ дроны на оптоволокне. Видео убийств украинцев публикуется на крупных пропагандистских каналах россиян в мессенджере Telegram. На кадры атак на гражданские и экстренные службы оккупанты накладывают веселые мелодии, дегуманизируя украинцев.

По ряду данных, количество жертв оккупантов с начала 2024 года только от дроновых атак составило 2877 человек, из которых 2242 человека получили ранения, а 368 человек погибли из-за атак. Среди погибших и пострадавших нет ни одного военнослужащего — зато есть 267 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и "скорой помощи".

Масштабы атак оккупантов также огромны. Например, только за первую неделю сентября 2025 года деоккупированный правый берег Херсонской области атаковали 2204 российские дрона, 1784 из которых были уничтожены украинскими подразделениями. В целом, по словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, оккупанты еженедельно атакуют Херсонщину 2500-2700 дронами.

"Выжженная земля"

Россияне мстят Херсону, который они смогли на время захватить, но не смогли ни привести к повиновению, ни удержать. Оккупанты пытаются устроить из города "выжженную землю": дроны уничтожают водяные насосы и генераторы, сбрасывают на жилые и нежилые здания емкости, заполненные зажигательной смесью, уничтожают автомобили.

Оккупанты бьют дронами по машинам "скорой" и спасателям ГСЧС, прибывающим на помощь после артиллерийских обстрелов и авиаударов. Повторные удары, кстати, признаны военными преступлениями, но россиян это не останавливает. У врага две цели — нанести больше разрушений и разжечь страх среди людей.

Также россияне сбрасывают запрещенные противопехотные мины — так называемые "лепестки" — на которых подрываются в том числе дети, разбрасывают на дорогах острые предметы. Представители мировых СМИ, миссий ООН и Human Rights Watch задокументировали множество фактов нападений, собрав доказательства — записи с камер видеонаблюдения и свидетельства жертв атак россиян. Вывод – российская тактика сама по себе является огромным военным преступлением.

Противодействие оккупантам есть. Но его недостаточно

Украина не сидит, сложа руки и не наблюдает за тем, как россияне убивают людей. Херсонская ОВА устанавливает антидроновые защитные сетки для защиты дорог и улиц. Силы обороны развернули десятки мобильных групп с советскими зенитными пушками, но они не очень эффективны против дронов, которые оккупанты используют во время "сафари".

Всего этого недостаточно. Системы РЭБ могут глушить дроны на частотах, однако дроны переключают диапазоны для работы, а оптоволоконные беспилотники вообще для РЭБ неуязвимы. К тому же устройства глушения чаще всего имеет только военная техника: на все гражданские автомобили РЭБ не поставишь.

"Херсон — это не просто региональный кризис, это цель планомерной кампании террора и разрушений. Город держится и нуждается в срочных решительных действиях для защиты своих людей", — резюмирует издание.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украинский Херсон, который был в оккупации в начале полномасштабной войны и освобожден от россиян, страдает от регулярных вражеских обстрелов. Россияне, взбешенные тем, что не смогли удержать город и патриотизмом его жителей, бьют по Херсону ракетами, беспилотниками, авиабомбами.

Отметим, что летом 2025 года издание CNN выпустило паническую статью, что Россия хочет снова захватить Херсон. Ключевым аргументом в пользу такой версии стали бомбардировки моста в городе, ведущем в микрорайон Корабел. В результате серии воздушных атак мост был поврежден, что повлекло эвакуацию около 1800 оставшихся на острове гражданских. "Телеграф" разбирался, реальна ли угроза высадки российского десанта в Херсоне.