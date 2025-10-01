Росіяни влаштували "сафарі" у Херсоні: дрони вбивають цивільних та руйнують будівлі, – ЗМІ

Російське "сафарі на людей" — це фактично нова категорія воєнних злочинів, навколо яких росіяни побудували цілу тактику війни

Російські окупанти з початку 2024 року влаштували на цивільних мешканців Херсону "сафарі на людей". Російські дронові оператори цілеспрямовано полюють на цивільне населення за допомогою FPV-дронів. На житлові райони росіяни скидають вибухівку, протипіхотні міни, небезпечні предмети та запальні суміші, через що сотні людей загинули, а тисячі отримали поранення.

Що треба знати:

Росіяни тероризують мирне населення Херсона, чудово знаючи, що скоюють воєнні злочини

Внаслідок атак на Херсон з початку 2024 року сотні людей були вбиті, а тисячі зазнали поранень, серед них багато співробітників екстрених служб

Українські війська борються проти дронового терору росіян, але існуючих заходів недостатньо

Про російський терор проти Херсону пише видання Signal To Resist. Автор матеріалу зазначає, що російське "сафарі на людей" — це фактично нова категорія воєнних злочинів, навколо яких росіяни побудували цілу тактику війни. Окрім Херсону, від подібного полювання росіян на цивільних людей страждають Сумська та Харківська області, а також Нікополь у Дніпропетровській області.

"У Херсоні дрони тероризують мирних жителів, переслідуючи їх на вулицях. Родини втрачають домівки, коли дрони пролітають крізь вікна, несучи касетні боєприпаси, та скидають запальні рідини через отвори у дахах. Жінки, діти та люди похилого віку потрапляють у категорію основних постраждалих. Таксі та громадський транспорт, магазини та лікарні регулярно стають об'єктами ударів дронів", — сказано у матеріалі.

"Конвеєр" воєнних злочинів та воєнних злочинців

Росіяни створили з тактики "сафарі" своєрідну "гру" для своїх операторів. До скоєння воєнних злочинів біля Херсона причетні оператори зі школи пілотів БПЛА в Ростові-на-Дону.

За деякими даними, "учні" цієї школи терористів отримують відрядження під Херсон та на Запорізький напрямок спеціально для того, щоб "відточувати" навички керування дронами та враження цілей на цивільному населенні. Пілоти керують своїми дронами за допомогою камер, цілі обираються в режимі реального часу — тобто росіяни чудово розуміють, що вони роблять та кого вбивають.

Росіяни використовують два типи FPV-дронів — "камікадзе", що самознищуються при ударі, та дрони зі скидами. Також активно використовуються невразливі для систем РЕБ дрони на оптоволокні. Відео вбивств українців публікуються на великих пропагандистських каналах росіян у месенджері Telegram. На кадри атак на цивільних та екстрені служби окупанти накладають веселі мелодії, дегуманізуючи українців.

За низкою даних, кількість жертв окупантів з початку 2024 року тільки від дронових атак склала 2877 людей, з яких 2242 людини отримали поранення, а 368 осіб загинуло через атаки. Серед загиблих та постраждалих немає жодного військовослужбовця — натомість є 267 робітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та "швидкої допомоги".

Масштаби атак окупантів також величезні. Наприклад, тільки за перший тиждень 2025 року деокупований правий берег Херсонської області атакували 2204 російські дрони, 1784 з яких були знищені українськими підрозділами. А загалом, за словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти щотижня атакують Херсонщину 2500-2700 дронами.

"Випалена земля"

Росіяни мстяться Херсону, який вони змогли на деякий час захопити, але не змогли ані привести до покори, ані втримати. Окупанти намагаються влаштувати з міста "випалену землю": дрони знищують водяні насоси та генератори, скидають на житлові та нежитлові будівлі ємності, заповнені запальною сумішшю, знищують автобуси автомобілі.

Окупанти б'ють дронами по машинах "швидкої" та рятувальниках ДСНС, які прибувають на допомогу після артилерійських обстрілів та авіаударів. Повторні удари, до речі, визнані воєнними злочинами — але росіян це не зупиняє. У ворога дві мети — завдати якнайбільше руйнувань та розпалити страх серед людей.

Також росіяни скидають заборонені протипіхотні міни — так звані "пелюстки" — на яких підриваються в тому числі діти, розкидують на дорогах гострі предмети. Представники світових ЗМІ, місій ООН та Human Rights Watch задокументували величезну кількість фактів нападів, зібравши докази — записи з камер відеоспостереження та свідчення жертв атак росіян. Висновок — російська тактика сама по собі є величезним воєнним злочином.

Протидія окупантам є. Але її недостатньо

Україна не сидить, склавши руки, та не спостерігає за тим, як росіяни вбивають людей. Херсонська ОВА встановлює антидронові захисні сітки, щоб захистити дороги та вулиці. Сили оборони розгорнули десятки мобільних груп з радянським зенітними гарматами, але вони не дуже ефективні проти дронів, які окупанти використовують під час "сафарі".

Всього цього недостатньо. Системи РЕБ можуть глушити дрони на частотах, проте дрони перемикають діапазони для роботи, а оптоволоконні безпілотники взагалі для РЕБ невразливі. До того ж пристрої глушіння частіше за все має тільки військова техніка: на всі цивільні автомобілі РЕБ не поставиш.

"Херсон — це не просто регіональна криза, це ціль планомірної кампанії терору та руйнувань. Місто тримається і потребує термінових рішучих дій для захисту своїх людей", — резюмує видання.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Український Херсон, який був в окупації на початку повномасштабної війни та звільнений від росіян, потерпає від регулярних ворожих обстрілів. Росіяни, розлючені тим, що не змогли втримати місто та патріотизмом його жителів, б'ють по Херсону ракетами, безпілотниками, авіабомбами.

Зазначимо, що влітку 2025 року видання CNN випустило панічну статтю, що Росія хоче знову захопити Херсон. Ключовим аргументом на користь такої версії стали бомбардування мосту у місті, який веде до мікрорайону Корабел. В результаті серії повітряних атак міст був пошкоджений, що спричинило евакуацію близько 1800 цивільних, що залишилися на острові. "Телеграф" розбирався, чи реальна загроза висадки російського десанту у Херсоні.