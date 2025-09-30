Убили семью с маленькими детьми. Россия ночью атаковала Сумщину

Спасатели уже деблокировали тела погибших

В ночь на 30 сентября Россия обстреляла Сумскую область. В результате удара погибла целая семья с двумя маленькими детьми.

Что нужно знать:

Россия атаковала Сумщину дронами

В результате удара погибла семья с двумя детьми

Тела погибших уже достали из-под завалов

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, трагедия произошла в селе Чернеччина Краснопольской общины. Российский дрон ударил по жилому дому.

В момент удара в доме были супруги с двумя маленькими детьми. Никого спасти не удалось. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Это страшная и непоправимая потеря для всей общины и области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким семьи", — добавил Григоров.

Напомним, что россияне устроили в ночь на 28 сентября очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо стратегическую авиацию — всего шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101, а также остатки Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр". Также в небо поднимали МиГ-31К и запускали аэробалистические ракеты "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во вторник 23 сентября россияне запустили группы дронов в сторону Харькова. В городе раздалось более 10 взрывов. Тогда под плотным ударом россиян находился Холодногорский район города. Кое-где после взрывов были перебои со светом.