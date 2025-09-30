Рус

Вбили родину з маленькими дітьми. Росія вночі атакувала Сумщину (оновлено)

Тетяна Крутякова
Росія вдарила по Сумській області Новина оновлена 30 вересня 2025, 11:22
Росія вдарила по Сумській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Загибла жінка була вагітна двійнею

У ніч на 30 вересня Росія обстріляла Сумську область. Внаслідок удару загинула ціла родина з двома маленькими дітьми.

Що треба знати:

  • Росія атакувала Сумщину дронами
  • Внаслідок удару загинула родина з двома дітьми
  • Тіла загиблих вже дістали з-під завалів

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, трагедія сталась у селі Чернеччина Краснопільської громади. Російський дрон вдарив по житловому будинку.

UPD: У мережі показали, як виглядає місце загибелі родини із маленькими дітьми на Сумщині. Як уточнили в обласній прокуратурі, батьку сімейства було 35 років, матері — 36. Удар по будинку у Чернеччині на Краснопільщині стався близько 02:40.

За словами, сусідів жінка, яка загинула у Чернеччині Краснопільської громади була вагітна двійнею.

Наслідки удару по Сумщині
У момент удару в будинку було подружжя з двома маленькими дітьми. Нікого врятувати не вдалось. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

"Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини", — додав Григоров.

Нагадаємо, що росіяни влаштували в ніч на 28 вересня чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо стратегічну авіацію, — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр". Також в небо підіймали МіГ-31К та запускали аеробалістичні ракети "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у вівторок 23 вересня росіяни запустили групи дронів у бік Харкова. У місті пролунало понад 10 вибухів. Тоді під щільним ударом росіян перебував Холодногірський район міста. Подекуди після вибухів були перебої зі світлом.

