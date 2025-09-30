Вбили родину з маленькими дітьми. Росія вночі атакувала Сумщину (оновлено)

Загибла жінка була вагітна двійнею

У ніч на 30 вересня Росія обстріляла Сумську область. Внаслідок удару загинула ціла родина з двома маленькими дітьми.

Що треба знати:

Росія атакувала Сумщину дронами

Внаслідок удару загинула родина з двома дітьми

Тіла загиблих вже дістали з-під завалів

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, трагедія сталась у селі Чернеччина Краснопільської громади. Російський дрон вдарив по житловому будинку.

UPD: У мережі показали, як виглядає місце загибелі родини із маленькими дітьми на Сумщині. Як уточнили в обласній прокуратурі, батьку сімейства було 35 років, матері — 36. Удар по будинку у Чернеччині на Краснопільщині стався близько 02:40.

За словами, сусідів жінка, яка загинула у Чернеччині Краснопільської громади була вагітна двійнею.

Наслідки удару по Сумщині

Як виглядає будинок після атаки

Наслідки удару по Сумщині

У момент удару в будинку було подружжя з двома маленькими дітьми. Нікого врятувати не вдалось. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

"Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини", — додав Григоров.

Нагадаємо, що росіяни влаштували в ніч на 28 вересня чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо стратегічну авіацію, — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр". Також в небо підіймали МіГ-31К та запускали аеробалістичні ракети "Кинджал".

