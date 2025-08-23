Россиян "поздравляют" с Днем флага Украины: пропагандисты сообщают о массовой атаке дронов

Один из дронов упал более чем в 900 километрах от границы

В День государственного флага Украины россияне жалуются на налет дронов. Согласно данным пропагандистов, речь идет об около двух сотнях беспилотников.

Российские государственные СМИ информируют, что по меньшей мере один дрон был сбит на пути к Москве. В Самаре и Тамбове тем временем ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов в местных аэропортах.

В каналах "военкоров" дела обстоят чуть веселее. По данным одного из них, БПЛА упал рядом с городом Чебоксары в населенном пункте Аркасы, в более чем 900 километрах от украинской границы.

Аркасы под Чебоксарами под обстрелом

Другие же сообщают о массированных запусках БПЛА, а также о том, что атаки продлится до 27 августа. Почему озвучена именно эта дата, пропагандисты уточнять не стали.

Тревожно

Помимо региональных аэропортов ограничения на полеты вводились также в Москве и Санкт-Петербурге. В одном лишь "Пулково" (СПБ) 14 рейсов было отменено, а 77 задержали.

Перебои с пассажирскими перевозками наблюдаются в течение всего дня. Например, утром 23 августа задержки с отправкой поездов фиксировались в Ростове.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за масштабного авиаколлапса российская авиация может потерять большое количество денег — финансовые потери уже достигают миллиардов рублей.