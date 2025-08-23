Росіян "вітають" з Днем прапора України: пропагандисти повідомляють про масову атаку дронів

Один із дронів упав більш ніж за 900 кілометрів від кордону

У День державного прапора України росіяни скаржаться на наліт дронів. За даними пропагандистів, йдеться про близько двох сотень безпілотників.

Російські державні ЗМІ інформують, що щонайменше один дрон був збитий на шляху до Москви. У Самарі та Тамбові тим часом запровадили обмеження на прийом та виліт повітряних суден у місцевих аеропортах.

У каналах "воєнкорів" справи трохи веселіші. За даними одного з них, БПЛА впав поряд з містом Чебоксари в населеному пункті Аркаси, за 900 кілометрів від українського кордону.

Аркаси під Чебоксарами під обстрілом

Інші повідомляють про масовані запуски БПЛА, а також про те, що атаки триватиме до 27 серпня. Чому озвучено саме цю дату, пропагандисти уточнювати не стали.

Тривожно

Крім регіональних аеропортів обмеження на польоти вводилися також у Москві та Санкт-Петербурзі. В одному лише "Пулково" (СПБ) 14 рейсів було скасовано, а 77 затримали.

Перебої з пасажирськими перевезеннями спостерігаються протягом дня. Наприклад, вранці 23 серпня затримки із відправкою поїздів фіксувалися у Ростові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через масштабний авіаколапс російська авіація може втратити велику кількість грошей — фінансові втрати вже досягають мільярдів рублів.