"Знало только несколько человек": Сырский рассказал о планировании Курской операции и трубе в Судже

Россиянам пришлось стянуть очень большие силы и задействовать северокорейских наемников, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области

В Украине всего несколько человек знали о существовании плана Курской операции Вооруженных сил, которая началась 6 августа 2024 года. Это были сами разработчики операции. О планах командования не знали даже командиры подразделений, что помогло сохранить тайну вплоть до начала наступления — оно стало для россиян полной неожиданностью.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью ТСН. Он рассказал, что сначала операция планировалась как глубокий рейд, но затем превратилась в полноценное наступление.

"Мы планировали сначала одни действия, потом больше привязывались к реалиям. Поэтому сначала это планировалось как глубокий рейд по тылам противника. Затем с учетом наличия наших войск – а у нас очень ограниченное количество войск было, причем некоторые подразделения на начало самой операции находились в стадии подготовки" Главком ВСУ Александр Сырский

Но после масштабных успехов первых дней перед ВСУ встал вопрос удержания захваченных территорий. Захваченную часть Курщины украинские войска удерживали как козырь и своеобразный "магнит" для российских оккупантов. Это сработало — россиянам пришлось стянуть очень большие силы и задействовать северокорейских наемников, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области.

"Там довольно сложный комплекс мероприятий был проведен для того, чтобы подготовить не только те части, которые наступали, но и те, которые закреплялись и затем удерживали эти рубежи, позиции, всю территорию… Я рассчитывал на эту возможность, что, скорее всего, нам придется удерживать ту территорию как тот козырь, который нам будет полезен в дальнейшем. Хотя врага не было так много сначала, он быстро перебросил свои силы и средства. Это нам поначалу тоже было на руку, потому что он совершил те перемещения, как обычно: все, что было, они бросали "в топку". Перемещались неподготовленные части. Главной задачей для них было задержать нас. Они несли безумные потери, отступали, снова перебрасывали. И таким образом, враг смог создать группировку до 50, а затем до 60 тысяч. При этом в состав этой группировки вошли лучшие российские части" Главком ВСУ Александр Сырский

За трубой "недоглядели"

Украинское командование во время обороны Суджи знало, что россияне планируют использовать газовую трубу для того, чтобы проникнуть в Суджу. Но по словам Сырского, из-за напряжения боев и постоянных атак россиян за трубой просто "недоглядели". Украинским военным поставили задачу следить за местами, где россиянам могло бы прийти в голову вылезти из трубы.

"Это происходило в комплексе. Они наступали и по трубе, и тщательно к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть наверняка в ходе ведения боевых действий (украинские войска, — ред.) ослабили внимание за этой трубой" Главком ВСУ Александр Сырский

Операция россиян усложнила уход украинских войск, поскольку враг оказался в тылу. Однако россиянам этот "трубный прорыв" стоил очень дорого — большинство участников было уничтожено, а остатки частично умерли от болезней, поскольку надышались метана, частично стали инвалидами.

Напомним, что Курская операция ВСУ началась ровно год назад, 6 августа 2024 года. Она стала выдающейся – впервые полномасштабная война была перенесена на территорию врага. Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону противника и зайти глубоко в тыл. По словам главнокомандующего Сил обороны Александра Сырского, украинские военные контролировали более 1300 квадратных километров территории Курской области.