"Знало только несколько человек": Сырский рассказал о планировании Курской операции и трубе в Судже
Россиянам пришлось стянуть очень большие силы и задействовать северокорейских наемников, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области
В Украине всего несколько человек знали о существовании плана Курской операции Вооруженных сил, которая началась 6 августа 2024 года. Это были сами разработчики операции. О планах командования не знали даже командиры подразделений, что помогло сохранить тайну вплоть до начала наступления — оно стало для россиян полной неожиданностью.
Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью ТСН. Он рассказал, что сначала операция планировалась как глубокий рейд, но затем превратилась в полноценное наступление.
"Мы планировали сначала одни действия, потом больше привязывались к реалиям. Поэтому сначала это планировалось как глубокий рейд по тылам противника. Затем с учетом наличия наших войск – а у нас очень ограниченное количество войск было, причем некоторые подразделения на начало самой операции находились в стадии подготовки"
Но после масштабных успехов первых дней перед ВСУ встал вопрос удержания захваченных территорий. Захваченную часть Курщины украинские войска удерживали как козырь и своеобразный "магнит" для российских оккупантов. Это сработало — россиянам пришлось стянуть очень большие силы и задействовать северокорейских наемников, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области.
"Там довольно сложный комплекс мероприятий был проведен для того, чтобы подготовить не только те части, которые наступали, но и те, которые закреплялись и затем удерживали эти рубежи, позиции, всю территорию… Я рассчитывал на эту возможность, что, скорее всего, нам придется удерживать ту территорию как тот козырь, который нам будет полезен в дальнейшем. Хотя врага не было так много сначала, он быстро перебросил свои силы и средства. Это нам поначалу тоже было на руку, потому что он совершил те перемещения, как обычно: все, что было, они бросали "в топку". Перемещались неподготовленные части. Главной задачей для них было задержать нас. Они несли безумные потери, отступали, снова перебрасывали. И таким образом, враг смог создать группировку до 50, а затем до 60 тысяч. При этом в состав этой группировки вошли лучшие российские части"
За трубой "недоглядели"
Украинское командование во время обороны Суджи знало, что россияне планируют использовать газовую трубу для того, чтобы проникнуть в Суджу. Но по словам Сырского, из-за напряжения боев и постоянных атак россиян за трубой просто "недоглядели". Украинским военным поставили задачу следить за местами, где россиянам могло бы прийти в голову вылезти из трубы.
"Это происходило в комплексе. Они наступали и по трубе, и тщательно к этому готовились, и держали это в тайне. Ну и во-вторых, у них продолжалось наступление на Суджанском направлении с нескольких сторон. То есть наверняка в ходе ведения боевых действий (украинские войска, — ред.) ослабили внимание за этой трубой"
Операция россиян усложнила уход украинских войск, поскольку враг оказался в тылу. Однако россиянам этот "трубный прорыв" стоил очень дорого — большинство участников было уничтожено, а остатки частично умерли от болезней, поскольку надышались метана, частично стали инвалидами.
Напомним, что Курская операция ВСУ началась ровно год назад, 6 августа 2024 года. Она стала выдающейся – впервые полномасштабная война была перенесена на территорию врага. Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону противника и зайти глубоко в тыл. По словам главнокомандующего Сил обороны Александра Сырского, украинские военные контролировали более 1300 квадратных километров территории Курской области.