"Знало лише кілька людей": Сирський розповів про планування Курської операції та трубу в Суджі

Росіянам довелося стягнути дуже великі сили та задіяти північнокорейських найманців, щоб витіснити українські сили з Курської області

В Україні лише кілька людей знали про існування плану Курської операції Збройних сил, яка почалася 6 серпня 2024 року. Це були самі розробники операції. Про плани командування не знали навіть командири підрозділів, що допомогло зберегти таємницю аж до самого початку наступу — він став для росіян повною несподіванкою.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН. Він розповів, що спочатку операція планувалася, як глибокий рейд, але потім перетворилася на повноцінний наступ.

"Ми планували спочатку одні дії, потім більше привʼязувалися до реалій. Тому спочатку це планувалося як глибокий рейд по тилах противника. Потім з урахуванням наявності наших військ – а в нас дуже обмежена кількість військ була, при чому деякі підрозділи на початок самої операції знаходилися в стадії підготовки" Головком ЗСУ Олександр Сирський

Але після масштабних успіхів перших днів перед ЗСУ постало питання утримання захоплених територій. Захоплену частину Курщини українські війська утримували, як козир та своєрідний "магніт" для російських окупантів. Це спрацювало — росіянам довелося стягнути дуже великі сили та задіяти північнокорейських найманців, щоб витіснити українські сили з Курської області.

"Там доволі складний комплекс заходів був проведений для того, щоб підготувати не тільки ті частини, які наступали, а й ті, які закріплювалися і потім утримували ці рубежі, позиції, всю територію… Я розраховував на цю можливість, що скоріше за все нам доведеться утримувати ту територію як той козир, який нам буде корисний в подальшому. Хоча ворога не було так багато спершу, він доволі швидко перекинув свої сили та засоби. Це нам спочатку теж було на руку, тому що він зробив ті переміщення, як завжди: усе, що було, вони кидали "в топку". Переміщувалися непідготовлені частини. Головним завданням для них було нас затримати. Вони несли шалені втрати, відступали, знову перекидали. І таким чином ворог зміг створити угруповання до 50, а потім до 60 тисяч. При цьому до складу цього угруповання увійшли найкращі російські частини" Головком ЗСУ Олександр Сирський

За трубою "недогледіли"

Українське командування під час оборони Суджі знало, що росіяни планують використати газову трубу для того, щоб проникнути в Суджу. Але за словами Сирського, через напругу боїв та постійні атаки росіян за трубою просто "недогледіли". Українським військовим поставили завдання стежити за місцями, де росіянам могло б спасти на думку вилізти з труби.

"Це відбувалося в комплексі. Вони наступали й по трубі, і детально до цього готувалися, і тримали це в таємниці. Ну і по-друге, у них тривав наступ на Суджанському напрямку з декількох боків. Тобто, напевно, в ході ведення бойових дій (українські війська, — ред.) послабили увагу за цією трубою" Головком ЗСУ Олександр Сирський

Операція росіян ускладнила відхід українських військ, оскільки ворог опинився у тилу. Проте росіянам цей "трубний прорив" коштував дуже дорого — більшість його учасників було знищено, а залишки частково померли від хвороб, оскільки надихалися метану, частково стали інвалідами.

Нагадаємо, що Курська операція ЗСУ розпочалася рівно рік тому, 6 серпня 2024 року. Вона стала визначною – вперше повномасштабна війна була перенесена на територію ворога. Підрозділи ЗСУ змогли прорвати оборону ворога та зайти глибоко в тил. За словами Головнокомандувача Сил оборони Олександра Сирського, українські військові контролювали понад 1300 квадратних кілометрів території Курської області.