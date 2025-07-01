Названы имена российских военных, причастных к удару по Сумам запрещенными снарядами (фото)

Ударі наносились с территории Курской области

Стали известны имена российских военных, причастных к обстрелу города Сумы 3 июня 2025 года. Шесть человек тогда погибли, еще 29 получили ранения.

По данным источников "Телеграфа", эта атака была осуществлена реактивной батареей РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Удар был нанесен из района села Апанасовка Курской области. Командирами расчетов РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А. Непосредственно причастны к удару по мирным жителям Сум двое военнослужащих 30-го полка.

Дамир Гарнаев

Дамир Гарнаев

Подполковник Гарнаев Дамир Жафярович – начальник артиллерии 30 мотострелкового полка. Военная часть 72162 — 30 мотострелковый полк 72 мотострелковой дивизии 44 армейского корпуса Ленинградского ВО ВС РФ. Гарнаев родился 3 декабря 1990 года. Зарегистрированный в городе Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46. Известен даже номер его телефона – 79118978353.

Дмитрий Волобуев

Дмитрий Волобуев

Капитан Волобуев Дмитрий Александрович – командир реактивной артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка. в/ч 72162 — 30 мотострелковый полк 72 мотострелковой дивизии 44 армейского корпуса Ленинградского ВО ВС РФ. Родился 23 ноября 1990 года. Зарегистрированный по адресу г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

Российский удар по Сумам 3 июня — что известно

Россияне атаковали центральную часть города примерно в 9:20 3 июня. По данным ОВА, было пять попаданий в разных частях города, в том числе в центре. В результате атак погибли шесть человек, 28 — ранены. Также были повреждены 15 жилых домов, больница и гражданская инфраструктура.

Ранее Телеграф рассказывал, как живут непокоренные Сумы на четвертый год войны. К сожалению, россияне пытаются продвинуться в сторону областного центра.