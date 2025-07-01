Названо імена російських військових, причетних до удару по Сумах забороненими снарядами (фото)

Ударів було завдано з території Курської області

Стали відомі імена російських військових, які причетні до обстрілу міста Суми 3 червня 2025 року. Шестеро людей тоді загинули, ще 29 дістали поранення.

За даними джерел "Телеграфа", ця атака була здійснена реактивною батареєю РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Удару було завдано з району села Апанасовка Курської області. Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А. Безпосередньо причетні до удару по мирних жителях Сум двоє військовослужбовців 30-го полку.

Дамір Гарнаєв

Дамір Гарнаєв

Підполковник Гарнаєв Дамір Жафярович — начальник артилерії 30 мотострілецького полку. Військова частина 72162 — 30 мотострілецький полк 72 мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу Ленінградського ВО ЗС РФ. Гарнаєв народився 3 грудня 1990 року. Зареєстрований у місті Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46. Відомий навіть номер його телефону — 79118978353.

Дмитро Волобуєв

Дмитро Волобуєв

Капітан Волобуєв Дмитро Олександрович — командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку. в/ч 72162 — 30 мотострілецький полк 72 мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу Ленінградського ВО ЗС РФ. Народився 23 листопада 1990 року. Зареєстрований за адресою м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

Російський удар по Сумах 3 червня — що відомо

Росіяни атакували центральну частину міста приблизно о 9:20 3 червня. За даними ОВА, було п'ять влучань у різних частинах міста, зокрема в центрі. Внаслідок атак загинули шестеро людей, 28 – поранені. Також були пошкоджені 15 житлових будинків, лікарня та цивільна інфраструктура.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть нескорені Суми на четвертий рік війни. На жаль, росіяни намагаються просунутися в бік обласного центру.