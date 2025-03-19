Путинские требования к Украине не изменились: Кремль все еще требует Крым и четыре региона

Путин все еще раскатал губу на Крым и четыре украинских региона, которые не способен захватить силой оружия

Российский режим все еще требует от Украины согласиться на признание за Россией временно оккупированного Крыма, а также передачу российским оккупантам четырех регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые они уже записали в свою так называемую "конституцию". Только тогда, возможно, Кремль согласится прекратить так называемую "СВО", как в России стыдливо называют войну против Украины. Для Украины такие требования врага являются "красной линией".

Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ". Отмечается, что журналист издания побеседовал с собственными источниками, присутствовавшими на закрытой части встречи жителя Кремля Владимира Путина с участниками Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что захваченное у России не отобрать и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известные территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не будет претендовать на Одессу и другие территории, которые сейчас принадлежат Украине", – сообщил он.

Отметим, по сообщениям СМИ администрация Белого дома якобы не исключает вероятности признания Крыма частью России. Это может произойти в рамках предстоящих мирных переговоров по завершению войны в Украине. Стоит также отметить, что 16 марта советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц сообщил, что в рамках предстоящего мирного соглашения действительно будут обсуждаться обмен территорий на гарантии безопасности.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия хочет получить кроме Крыма еще и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в полном составе. То есть, ультимативные требования Москвы особо не изменились с начала вторжения.