Путінські вимоги до України не змінилися: Кремль все ще вимагає Крим та чотири регіони

Путін все ще розкатав губу на Крим та чотири українські регіони, які не здатний захопити силою зброї

Російський режим все ще вимагає від України погодитися на визнання за Росією тимчасово окупованого Криму, а також на передачу російським окупантам чотирьох регіонів – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області, які вони вже записали у свою так звану "конституцію". Тільки тоді, можливо, Кремль погодиться припинити так звану "СВО", як у Росії стидливо називають війну проти України. Для України такі вимоги ворога є "червоною лінією".

Про це повідомило російське видання "Коммерсантъ". Зазначається, що журналіст видання поговорив з власними джерелами, які були присутні на закритій частині зустрічі мешканця Кремля Володимира Путіна з учасниками Російського союзу промисловців та підприємців.

"Тепер, за словами моїх співрозмовників, мова на переговорах йде про те, що досягнуте у Росії не відібрати й що слід визнати у складі Росії Крим, Севастополь і чотири відомі території: Луганську, Донецьку республіки, Херсонську та Запорізьку області. Якщо це відбудеться найближчим часом, Росія, розповіли мені учасники зустрічі, не претендуватиме на Одесу та інші території, які зараз належать Україні", – повідомив він.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ адміністрація Білого дому нібито не відкидає ймовірності визнання Криму частиною Росії. Це може статися у рамках майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Варто також зазначити, що 16 березня радник з національної безпеки Білого дому Майк Волтц повідомив, що в рамках майбутньої мирної угоди дійсно обговорюватимуться обмін територій на гарантії безпеки.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія хоче отримати крім Криму ще й Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області у повному складі. Тобто ультимативні вимоги Москви особливо не змінилися з початку вторгнення.