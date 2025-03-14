"Могу только поблагодарить": Зеленский высказался о ситуации в Курщине

Со слов Зеленского, Курская операция спасла Покровск

В пятницу, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, в чем была цель наступления ВСУ на Курскую область. Таким образом, россиян отвлекали от других направлений.

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции. По его словам, Курская операция выполнила свою задачу.

"Ситуация на Курщине понятно, что очень сложная. Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении. Они оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска", — сказал Зеленский.

Он добавил, что потом россияне начали забирать военных с Восточного направления, но не оставляли своей главной задачи – Покровска. В то же время, было понимание, что в какой-то момент враг остановится на Покровском направлении.

"Так оно и получилось. Покровское направление – ситуация стабилизирована, как и на Харьковском направлении. Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", – пояснил президент.

По его данным, ситуация на Покровском направлении сейчас стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск.

Ранее Forbes писал, что часть военных ВСУ могла покинуть Курскую область, где россияне недавно имели успех, и эвакуироваться на украинскую сторону границы. Речь идет, в частности, и об одной из самых боеспособных бригад.