"Можу тільки подякувати": Зеленський висловився про ситуацію на Курщині

Зі слів Зеленського, Курська операція врятувала Покровськ

У пятницю, 14 березня, президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому була мета наступу ЗСУ на Курську область. Таким чином росіян відволікали з інших напрямків.

Таку заяву очільник держави зробив на пресконференції. За його словами, Курська операція виконала своє завдання.

"Ситуація на Курщині зрозуміло, що дуже складна. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Вони відірвали звідти на Курщину максимально свої війська", – сказав Зеленський.

Він додав, що потім росіяни почали забирати військових зі Східного напрямку, але не лишали своєї головної задачі – Покровська. Водночас було розуміння, що в якийсь момент ворог зупиниться на Покровському напрямку.

"Так воно і вийшло. Покровський напрямок – ситуація стабілізована, як і на Харківському напрямку. Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", – пояснив президент.

За його даними, ситуація на Покровському напрямку зараз стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ.

Раніше Forbes писав, що частина військових ЗСУ могла залишити Курську область, де росіяни нещодавно мали успіх, і евакуюватися на українську сторону кордону. Йдеться, зокрема, і про одні із найбоєздатніших бригад.