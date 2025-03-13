Воевать придется еще долго: европейская разведка выяснила, какие требования выдвинет Россия на переговорах

Требования России направлены на то, чтобы максимально затянуть процесс мирных переговоров и воевать дальше

Похоже, что до мира в Украине еще очень долго, а воевать придется как минимум до 2026 года. Европейские разведывательные службы получили документ с требованиями, которые российский режим планирует выдвигать на мирных переговорах: в частности, речь идет о "демонтаже киевского режима", а планы президента США Дональда Трампа по миру открыто называют химерными и невыполнимыми.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Документ, полученный разведчиками Евросоюза, готовил специальный аналитический центр при ФСБ РФ. Что есть в этом документе:

Планы Трампа по достижению мирного соглашения "за 100 дней" открыто названы "химерными" и "невыполнимыми" .

. Мирное урегулирование "украинского кризиса" в России не рассматривают вплоть до 2026 года . То есть примерно до этой даты российский режим собирается воевать в Украине.

. То есть примерно до этой даты российский режим собирается воевать в Украине. Целью российского режима является максимальное ослабление переговорных позиций США в отношении Украины. Предлагается максимально разжечь напряженность между администрацией Трампа, американскими союзниками и Украиной, продолжая попытки демонтировать украинскую государственность .

в отношении Украины. Предлагается максимально разжечь напряженность между администрацией Трампа, американскими союзниками и Украиной, . Другая главная цель – "полный демонтаж" действующего украинского правительства .

. Российский режим планирует не только захватить полностью оккупированные территории и регионы , которые записаны в так называемую российскую "конституцию", но и создать "буферные зоны" на северо-востоке Украины, вдоль границы с Брянской и Белгородской областями, а также добиться "демилитаризации" южных регионов.

, которые записаны в так называемую российскую "конституцию", но и создать "буферные зоны" на северо-востоке Украины, вдоль границы с Брянской и Белгородской областями, а также добиться "демилитаризации" южных регионов. Никаких миротворцев из любых стран в Украине быть не должно .

. Подкупить Соединенные Штаты предлагается, пообещав администрации Трампа предоставить США доступ к российским ресурсам и к украинским полезным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины.

и к украинским полезным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины. Также Россия обещает не поставлять оружие в "недружественные" в США страны, если США прекратят поставлять вооружение Украине .

. Российский режим напуган тем, что без юридического признания временно оккупированных территорий российскими война снова начнется, когда администрация США сменится на "более адекватную".

В целом, российские требования, похоже, направлены на то, чтобы затянуть мирные переговоры и воевать дальше. Путин, предполагают смотревшие на этот документ аналитики, все еще считает, что он способен победить в войне в Украине.

Как сообщалось ранее, Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон взял на себя обязанность проинформировать российскую сторону об этом и узнать, готова ли она приостановить насилие.

Трамп 12 марта заявил, что представители США "прямо сейчас" направляются в Россию, чтобы обсудить итоги переговоров с украинской командой в Саудовской Аравии. Скорее всего, речь идет о спецпредставителе Белого дома Ближнего Востока Стиве Виткоффе. Также ранее Трамп говорил, что надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время.

Тем временем в Кремле по итогам переговоров Украины и США в Джидде сделали ряд заявлений. Там сказали, что Россия "внимательно изучает" заявления, сделанные в ходе встречи делегаций Украины и Штатов в Саудовской Аравии 11 марта. Не исключается возможность телефонного разговора российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.