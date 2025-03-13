Воювати доведеться ще довго: європейська розвідка з'ясувала, які вимоги висуватиме Росія на переговорах

Вимоги Росії спрямовані на те, що максимально затягнути процес мирних переговорів та воювати далі

Схоже, що до миру в Україні ще дуже довго, а воювати доведеться щонайменше до 2026 року. Європейські розвідувальні служби отримали документ з вимогами, які російський режим планує висувати на мирних переговорах: зокрема, йдеться про "демонтаж київського режиму", а плани президента США Дональда Трампа щодо миру відкрито називають химерними та нездійсненними.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела. Зазначається, що документ, отриманий розвідниками Євросоюзу, готував спеціальний аналітичний центр при ФСБ РФ. Що є в цьому документі:

Плани Трампа щодо досягнення мирної угоди "за 100 днів" відкрито названі "химерними" та "нездійсненними" .

. Мирне врегулювання "української кризи" в Росії не розглядають аж до 2026 року . Тобто, приблизно до цієї дати російський режим збирається воювати в Україні.

. Тобто, приблизно до цієї дати російський режим збирається воювати в Україні. За мету російський режим ставить максимальне послаблення переговорних позицій США щодо України. Пропонується максимально розпалити напруженість між адміністрацією Трампа, американськими союзниками та Україною, водночас продовжуючи спроби демонтувати українську державність .

щодо України. Пропонується максимально розпалити напруженість між адміністрацією Трампа, американськими союзниками та Україною, водночас . Інша головна мета – "повний демонтаж" чинного українського уряду .

. Російський режим планує не тільки загарбати повністю окуповані території та ті регіони , які записані у так звану російську "конституцію", але й створити "буферні зони" на північному сході України, вздовж кордону з Брянською та Бєлгородською областями, а також домогтися "демілітаризації" південних регіонів України.

, які записані у так звану російську "конституцію", але й створити "буферні зони" на північному сході України, вздовж кордону з Брянською та Бєлгородською областями, а також домогтися "демілітаризації" південних регіонів України. Жодних миротворців з будь-яких країн в Україні бути не повинно .

. Підкупити Сполучені Штати пропонується, пообіцявши адміністрації Трампа надати США доступ до російських ресурсів , та до українських корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України.

, та до українських корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Також Росія обіцяє не постачати зброю до "недружніх" до США країн, якщо США припинять постачати озброєння Україні .

. Російський режим наляканий тим, що без юридичного визнання тимчасово окупованих територій російськими війна знову почнеться, коли адміністрація США зміниться на "адекватнішу".

Загалом, російські вимоги, схоже за все, спрямовані на те, щоб затягнути мирні переговори, та воювати далі. Путін, припускають аналітики, які дивилися цей документ, все ще вважає, що він здатен перемогти у війні в Україні.

Як повідомлялося раніше, Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але тільки якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон взяв на себе обов’язок проінформувати російську сторону про це та дізнатися, чи готова вона зупинити насильство.

Трамп 12 березня заявив, що представники США "прямо зараз" прямують до Росії, щоб обговорити підсумки переговорів з українською командою в Саудівській Аравії. Швидше за все йдеться про спецпредставника Білого дому Близького Сходу Стіва Віткоффа. Також раніше Трамп говорив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираюся зустрітися з Володимиром Путіним найближчим часом.

Тим часом у Кремлі за підсумками переговорів України та США в Джидді зробили низку заяв. Там сказали, що Росія "уважно вивчає" заяви, зроблені під час зустрічі делегацій України та Штатів у Саудівській Аравії 11 березня. Не виключається можливість проведення телефонної розмови російського президента Володимира Путіна та голови Білого дому Дональда Трампа.