Вдвое больше, чем за все время войны: россияне за несколько месяцев передали рекордное количество тел

Обмен телами погибших: как происходит процесс и почему количество растет?

В Реестре пропавших без вести находится более трех тысяч тел, которые пока не удалось идентифицировать. В то же время, за последние четыре месяца Россия передала Украине вдвое больше тел погибших, чем за весь предыдущий период полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по лицам, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова во время презентации документального фильма "Репатриация. Герои на щите".

По его словам, в Реестре пропавших без вести в настоящее время содержится информация о более 3 200 телах, которые еще не были идентифицированы. Речь идет не только о целых телах, но и об отдельных остатках погибших.

"Вы понимаете, что за последние 4 месяца у нас произошли масштабные репатриации, и количество переданных тел вдвое превышает то, которое было доставлено в течение всего периода полномасштабного вторжения", — подчеркнул Добросердов.

Процесс идентификации тел продолжается, и, как пояснил чиновник, речь идет о телах, которые невозможно узнать визуально. Для их идентификации проводятся экспертизы и следственные действия.

Обмен телами погибших военных

В ходе войны между Украиной и Россией продолжается гуманитарный процесс обмена телами погибших. Он осуществляется при участии судебно медицинских экспертов и Международного комитета Красного Креста, который выступает одним из посредников в этом вопросе.

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