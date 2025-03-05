Вдвічі більше, ніж за час війни: росіяни за декілька місяців передали рекордну кількість тіл

Обмін тілами загиблих: як відбувається процес та чому кількість зростає?

У Реєстрі зниклих безвісти перебуває понад три тисячі тіл, які поки що не вдалося ідентифікувати. Водночас за останні чотири місяці Росія передала Україні вдвічі більше тіл загиблих, ніж за весь попередній період повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова під час презентації документального фільму "Репатріація. Герої на щиті".

За його словами, у Реєстрі зниклих безвісти наразі міститься інформація про понад 3 200 тіл, які ще не були ідентифіковані. Йдеться не лише про цілі тіла, а й про окремі рештки загиблих.

"Ви розумієте, що за останні 4 місяці у нас відбулися масштабні репатріації, і кількість переданих тіл удвічі перевищує ту, яка була доставлена протягом усього періоду повномасштабного вторгнення", — наголосив Добросердов.

Процес ідентифікації тіл триває, і, як пояснив посадовець, йдеться про тіла, які неможливо впізнати візуально. Для їх ідентифікації проводяться експертизи та слідчі дії.

Обміни тілами загиблих військових

Під час війни між Україною та Росією продовжується гуманітарний процес обміну тілами загиблих. Він здійснюється за участі судово-медичних експертів та Міжнародного комітету Червоного Хреста, який виступає одним із посередників у цьому питанні.

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