Россияне изо всех сил пытаются переправиться через Днепр: зачем им это

Захватчики ведут активные штурмы с высокими потерями

Россияне все еще надеются объявить свои претензии на всю Херсонскую область. Для этого они участили свои попытки десантироваться на правый берег Днепра, чтобы занять там плацдарм.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в разговоре с The Guardian. По его словам, в последние дни на этом направлении наблюдается большое количество самоубийственных российских штурмов.

"Наша разведка сообщила, что российский заместитель командующего приказал войскам в этом районе форсировать реку любой ценой, хотя не все солдаты готовы это сделать", — сказал Прокудин.

По его словам, россияне хотят сделать Херсонскую область частью переговоров по завершению войны, а для этого им необходимо захватить хотя бы одну деревню на правом берегу. Это у захватчиков не получилось и они понесли большие потери.

Глава Херсонской ОВА отметил, что российское наступление ведется:

на островах в устье Днепра;

в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов;

в районе населенных пунктов Львове и Змиевка;

Прокудин также высказал мнение о вариантах того, как может закончиться война. Он допустил, что в одном из них ко власти в Украине придет пророссийский президент, который уступит территории России.

В то же время он считает, что Европа не сможет предоставить серьезные гарантии безопасности без США, а потому предположил, что скорее всего линия фронта будет просто заморожена на некоторое время, что даст российской армии время на перевооружение.

Как сообщалось ранее, советник американского президента по вопросам государственной безопасности Майк Уолтц говорил, что Украине придется уступить территории для достижения мира.