Росіяни щосили намагаються переправитися через Дніпро: навіщо їм це

Загарбники ведуть активні штурми з високими втратами

Росіяни досі сподіваються оголосити свої претензії на всю Херсонську область. Для цього вони почастішали свої спроби десантуватися на правий берег Дніпра, щоб зайняти там плацдарм.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у розмові з The Guardian. За його словами, останніми днями на цьому напрямі спостерігається велика кількість самогубних російських штурмів.

"Наша розвідка повідомила, що російський заступник командувача наказав військам у цьому районі форсувати річку за будь-яку ціну, хоча не всі солдати готові це зробити", — сказав Прокудін.

За його словами, росіяни хочуть зробити Херсонську область частиною переговорів щодо завершення війни, а для цього їм необхідно захопити бодай одне село на правому березі. Це у загарбників не вийшло і вони зазнали великих втрат.

Глава Херсонської ОВА зазначив, що російський наступ ведеться:

на островах у гирлі Дніпра;

в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів;

у районі населених пунктів Львове та Зміївка;

Прокудін також висловив думку про варіанти того, як може закінчитися війна. Він припустив, що в одному з них до влади в Україні прийде проросійський президент, який поступиться територією Росії.

Водночас він вважає, що Європа не зможе надати серйозних гарантій безпеки без США, а тому припустив, що, швидше за все, лінія фронту буде просто заморожена на деякий час, що дасть російській армії час на переозброєння.

Як повідомлялося раніше, радник американського президента з питань державної безпеки Майк Волтц говорив, що Україні доведеться поступитися територією для досягнення миру.