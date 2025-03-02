Выстрел себе в ногу? В ISW объяснили, почему прекращение военной помощи Украине подорвет позиции США

Остановка помощи от США не прекратит сопротивление Украины. А вот для США это может стать роковой ошибкой

Если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине из-за скандала в Белом доме и желания надавить на Киев, это не прекратит украинское сопротивление российскому вторжению. В то же время, для самих США это будет "выстрел себе в ногу", поскольку это усилит влияние пророссийского блока и его союзников, позволит им диктовать США собственные условия и приведет к ограничению общего влияния Вашингтона в целом в мире.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что в отличие от США, которые в последнее время атакуют ближайших союзников, российско-китайский блок только усиливается, в частности, за счет Ирана и КНДР, с которыми в России действуют двусторонние соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Помощь, оказываемая Украине США, является демонстрацией приверженности Вашингтона защищать демократии во всем мире от текущих и будущих агрессий со стороны авторитарных режимов. Речь идет не только и не столько о защите Украины, но об обязанностях США перед Израилем, Южной Кореей и Тайванем. В Институте отметили, что отказ от поддержки Украины пророссийский блок определит, как готовность США отказаться от других союзников, после чего диктатуры начнут проверять границы американских обязательств во всем мире.

"Возглавляемый Россией блок ищет разногласия между США и их союзниками, которые легко использовать для ослабления и изоляции Америки на мировой арене. Это позволит противникам подняться и диктовать, где и как Соединенные Штаты могут взаимодействовать с миром. Сокращение американской помощи Украине прямо отвечает целям этих противников и является шагом к ограничению влияния США в мире", – говорится в сообщении.

Также в ISW сделали несколько ключевых выводов:

Сокращение или прекращение помощи от США для Украины не помогло бы заявленной президентом США Дональдом Трампом цели достижения устойчивого мира. Украина не прекратит сопротивление россиянам, в то же время позиции США будут подорваны.

Украинская армия, получая помощь от США, заставляет российскую армию нести огромные потери в обмен на незначительные территориальные достижения. Кроме того, экономическая ситуация внутри России в 2025 году будет только ухудшаться. Это позволяет США заставить РФ пойти на реальные мирные переговоры. В то же время, прекращение/сокращение помощи позволит руководителю РФ Путину значительно затянуть боевые действия в надежде, что он может победить.

Главным препятствием для достижения мира сейчас является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский и Украина. Учитывая плохую ситуацию внутри РФ, Кремль сейчас начал новую информационную операцию, направленную на то, чтобы воспрепятствовать оказанию военной помощи Украине от США и Европы.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа разразился скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.

Американские сенаторы от Демократической партии обрушили на Трампа и Джей Ди Вэнса волну сокрушительной критики из-за скандала с Зеленским. Основной месседж демократов – Трамп и Вэнс позорно отнеслись к Украине и играют на стороне Владимира Путина, что недопустимо. Между тем обозреватель журнала The Atlantic Дэвид Фрум отметил, что в ситуации есть положительный аспект. Во время ссоры весь мир наконец-то увидел настоящее лицо Трампа – что действительно стоит за "фальшивым публичным дружелюбием" американского президента. Это глубокая ненависть к Зеленскому.