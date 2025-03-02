Постріл собі ж у ногу? В ISW пояснили, чому припинення військової допомоги Україні підірве позиції США

Припинення допомоги від США не припинить спротив України. А от для США це може стати фатальною помилкою

Якщо Сполучені Штати припинять допомогу Україні через скандал у Білому домі та бажання натиснути на Київ, це не припинить український спротив російському вторгненню. Водночас для самих США це буде "постріл собі ж у ногу", оскільки це посилить вплив проросійського блоку та його союзників, дозволить їм диктувати США власні умови та призведе до обмеження загального впливу Вашингтону загалом у світі.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що на відміну від США, які останнім часом атакують найближчих союзників, російсько-китайський блок тільки посилюється, зокрема за рахунок Ірану та КНДР, з якими у Росії діють двосторонні угоди про всеосяжне стратегічне партнерство.

Допомога, яку надає Україні США, є демонстрацією прихильності Вашингтона захищати демократії в усьому світі від поточних та майбутніх агресій з боку авторитарних режимів. Мова йде не тільки й не стільки вже про захист України, але про обов'язки США перед Ізраїлем, Південною Кореєю і Тайванем. В Інституті зазначили, що відмову від підтримки України проросійський блок визначить, як готовність США відмовитися від інших своїх союзників, після чого диктатури почнуть перевіряти межі американських зобов'язань у всьому світі.

"Очолюваний Росією блок шукає розбіжності між США та їхніми союзниками, які легко використати для послаблення й ізоляції Америки на світовій арені. Це дозволить супротивникам піднятися і диктувати, де і як Сполучені Штати можуть взаємодіяти зі світом. Скорочення американської допомоги Україні прямо відповідає цілям цих супротивників та є кроком до обмеження впливу США у світі", – сказано у повідомленні.

Також в ISW зробили кілька ключових висновків:

Скорочення, або припинення допомоги від США для України не допомогло б заявленій президентом США Дональдом Трампом меті досягнення сталого миру. Україна не припинить спротив росіянам, водночас позиції США будуть підірвані.

Українська армія, отримуючи допомогу від США, змушує російську армію зазнавати величезних втрат в обмін на незначні територіальні здобутки. Окрім того, економічна ситуація всередині Росії в 2025 році буде тільки погіршуватися. Це дає США можливість змусити РФ піти на реальні мирні переговори. Водночас припинення/скорочення допомоги дозволить керівнику РФ Путіну значно затягнути бойові дії в надії, що він може перемогти.

Головною перешкодою для досягнення миру зараз є саме Володимир Путін, а не Володимир Зеленський та Україна. З огляду на погану ситуацію всередині РФ, Кремль зараз почав нову інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб перешкодити наданню військової допомоги Україні від США та Європи.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.

Американські сенатори від Демократичної партії обрушили на Трампа та Джей Ді Венса хвилю нищівної критики через скандал із Зеленським. Основний месседж демократів – Трамп та Венс ганебно поставилися до України та грають на боці Володимира Путіна, що є неприпустимим. Тим часом оглядач журналу The Atlantic Девід Фрум зазначив, що у ситуації є позитивний аспект. Під час сварки увесь світ нарешті побачив справжнє обличчя Трампа – що дійсно стоїть за "фальшивою публічною дружелюбністю" американського президента. Це глибока ненависть до Зеленського.