Украине стоит создать армию дронов с "грязными бомбами"? Появился ответ

Украина должна работать над ядерной бомбой, но не сейчас

В США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезной". Но в сети появляются мнения по поводу создания армии беспилотников с ядерными отходами, которые можно было бы направить на Московскую область.

Почему этого не стоит делать, рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "Телеграфа". Он считает, что такое решение несет серьезные опасности.

"Если бы Украина приблизительно равнялась Северной Корее и у нас при власти стоял такой же диктатор, то в принципе да. Мы создадим свои дроны, мы будем угрожать всем: забросаем вас ядерным мусором. Я не думаю, что 100 лет там период полураспада может быть, там 10-15 лет таким веществам. Это действительно работало бы, но если мы будем такую штуку делать, то мы рискуем отвернуть от себя наших ближайших союзников и потерять помощь от наших друзей и ближайших соседей", – сказал он.

Ступак объяснил, что это очень рискованная история. Если представить, что Украина создаст грязную бомбу, европейцы не будут оказывать финансовую помощь, без которой мы не сможем прожить. В европейских странах появятся оппозиционные движения, которые скажут, что Украина – это страна-террорист, и это будут повторять масс-медиа, а россияне обязательно подхватят.

"Ядерная бомба по факту уничтожает все, что находится рядом. Она уничтожает людей, она уничтожает дома, здания, все. Вот просто в радиусе до 10 км в зависимости от этой массы ничего не живет, не гудит следующие 5-10 лет, потому что оно все уничтожено. Трудно будет восстановить", – рассказал он.

Ступак сравнил грязную бомбу с экскрементами со вставленной в них петардой, которую потом подожгли. В результате в радиусе разлета все становится загрязненным. По его словам, в этом и есть парадокс грязной бомбы.

Он заявил, что на будущее Украина должна работать над своей ядерной бомбой. И есть много специалистов, готовых продать свои знания. Ступак привел пример, когда отец-основатель пакистанской ядерной программы Абдул Кадыр Хан, укравший чертежи во время учебы в Европе, помогал создать ядерную бомбу Южной Африке и Северной Корее. Первая страна позже отказалась от этого оружия, а последняя владеет им до сих пор.

"Я думаю, такие "Кадыр Ханы" появятся, которые могут нам помочь создать свою бомбу, но это со временем. Это на горизонте 15-20 лет. И последнее скажу. Мне очень нравится фраза, которую в свое время приписывали Голде Мейер, премьеру Израиля, которая говорит, что "у нас ядерной бомбы нет, но если будет необходимость, мы ее обязательно используем"– резюмировал Ступак.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог отверг возможность обретения Украиной статуса ядерного государства. По его мнению, шансы такого сценария нереалистичны.