Україні варто створити армію дронів з "брудними бомбами"? З'явилася відповідь

Україна повинна працювати над ядерною бомбою, але не зараз

У США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Але в мережі з'являються думки щодо створення армії беспілотників з ядерними відходами, які можна було б спрямувати на Московську область.

Чому цього не варто робити, розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в етері "Телеграфу". Він вважає, що таке рішення несе серйозні ризики.

"Якби Україна десь приблизно дорівнювалася Північній Кореї і у нас при владі стояв такий же самий диктатор, то в принципі так. Ми створимо свої дрони, ми будемо погрожувати всім: закидаємо вас ядерним сміттям. Я не думаю що 100 років там період напіврозпаду може бути, там 10-15 років таким речовинам. Це дійсно працювало б, але якщо ми будемо таку штуку робити, то ми ризикуємо відвернути від себе наших найближчих союзників і втратити допомогу від наших друзів, найближчих сусідів", – сказав він.

Ступак пояснив, що це дуже ризикована історія. Якщо уявити, що Україна створить брудну бомбу, то європейці не надаватимуть фінансову допомогу, без якої ми не зможемо прожити. У європейських країнах з'являться опозиційні рухи, які скажуть що Україна – це країна-терорист, і це будуть повторювати мас-медіа, а росіяни обов'язково підхоплять.

"Ядерна бомба по факту знищує все, що знаходиться повз. Вона знищує людей, вона знищує будинки, будівлі, все. От просто в радіусі до 10 км залежно від цієї маси нічого не живе, не гуде наступні 5-10 років, бо воно все знищено. Важко буде відновити", – розповів він.

Ступак порівняв брудну бомбу з екскрементами з вставленою в них петардою, яку потім підпалили. В результаті в радіусі розльоту все стає забрудненим. За його словами, в цьому і є феномен брудної бомби.

Він заявив, що на майбутнє Україна повинна працювати над своєю ядерною бомбою. І є багато фахівців, які готові продати свої знання. Ступак навів приклад, коли батько-засновник пакистанської ядерної програми Абдул Кадир Хан, який під час навчання в Європі вкрав креслення, допомогав створити ядерну бомбу Південній Африці та Північній Кореї. Перша країна пізніше відмовилася від цієї зброї, а остання володіє нею й досі.

"Я думаю, такі "Кадир Хани" з'являться, які можуть нам допомогти створити свою бомбу, але це з часом. Це на горизонті 15-20 років. І останнє скажу. Мені дуже подобається фраза, яку свого часу приписували Голді Меєр, прем'єрці Ізраїлю, яка каже, що "у нас ядерної бомби не немає, але якщо буде необхідність, ми її обов'язково використаємо", – резюмував Ступак.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість набуття Україною статусу ядерної держави. На його думку, шанси такого сценарію є нереалістичними.