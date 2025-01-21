Россияне применили новый дрон на поле боя: он мощнее "Ланцета" (фото, видео)

Официально беспилотник еще не представляли

Российские оккупанты начали применять на поле боя новый БПЛА-камикадзе "Куб-2". Он является новой версией весьма неудачного БПЛА "Куб", но занимает примерно ту же нишу, что и дрон "Ланцет".

Об этом пишет Defence Express. Отмечается, что представители концерна "Калашников" проинформировали о существовании этого дрона 21 января.

Россияне планируют показать "Куб-2" на выставке IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Саудовской Аравии.

Впрочем, издание сообщает, что 117-я бригада ВСУ показывала кадры уничтожения этого дрона над Украиной еще 7 января, хотя тогда он был неверно опознан, как "Ланцет".

Характеристики нового БПЛА неизвестны. Сообщалось лишь то, что он может нести боевую часть в 10 килограммов в двух вариациях. Авторы материала проанализировали список возможных целей и предположили, что речь может идти об осколочной и кассетной боевых частях.

Также была задекларирована возможность применения БПЛА в ночное время суток, что может указывать на то, что на борту "Куб-2" есть тепловизор.

"Куб и Куб-2" имеют сильные различия — первый из-за отсутствия камеры мог использоваться лишь по стационарным целям по заранее заданному маршруту. При этом он имел боевую часть не превышающую веса в 3 килограмма.

"В то же время "КУБ-2" фактически занимает сегмент "Ланцета" и выступает его конкурентом, имея при этом большую боевую часть. При этом сам "Ланцет" выпускается Zala, входящая в структуру Концерна "Калашников" и вопрос необходимости создания конкурента своей же продукции довольно интересный, хотя пока остается без ответа", — говорится в материале.

БПЛА "Куб"

БПЛА "Куб-2"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ударный беспилотник Backfire украинской разработки и производства прошел комиссию Министерства обороны.