Росіяни застосували новий дрон на полі бою: він потужніший за "Ланцета" (фото, відео)

Офіційно безпілотник ще не представляли

Російські окупанти почали застосовувати на полі бою новий БПЛА-камікадзе "Куб-2". Він є новою версією вельми невдалого БПЛА "Куб", але займає приблизно ту ж нішу, що й дрон "Ланцет".

Про це пише Defence Express. Зазначається, що представники концерну "Калашников" поінформували про існування цього дрону 21 січня.

Росіяни планують показати "Куб-2" на виставці IDEX 2025, яка відбудеться у лютому в Саудівській Аравії.

Втім, видання повідомляє, що 117-а бригада ЗСУ показувала кадри знищення цього дрону над Україною ще 7 січня, хоча тоді його було невірно розпізнано, як "Ланцет".

Характеристики нового БПЛА невідомі. Повідомлялося лише те, що він може нести бойову частину у 10 кілограмів у двох варіаціях. Автори матеріалу проаналізували список можливих цілей і припустили, що мова може йти про осколкову та касетну бойові частини.

Також було задекларовано можливість застосування БПЛА у нічний час доби, що може вказувати на те, що на борту "Куб-2" є тепловізор.

"Куб і Куб-2" мають сильні відмінності — перший через відсутність камери міг використовуватися лише по стаціонарних цілях за заздалегідь заданим маршрутом. При цьому він мав бойову частину, що не перевищує ваги в 3 кілограми.

"Водночас "КУБ-2" фактично займає сегмент "Ланцета" і виступає його конкурентом, при цьому маючи більшу бойову частину. При цьому сам "Ланцет" випускається Zala, що входить у структуру "Концерна "Калашников" і питання необхідності створення конкурента своєї ж продукції доволі цікаве, хоча наразі й залишається без відповіді", — йдеться у матеріалі.

БПЛА "Куб"

БПЛА "Куб-2"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ударний безпілотник Backfire української розробки та виробництва пройшов комісію Міністерства оборони.