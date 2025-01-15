"Мультидоменный подход": нардеп рассказал, как могут действовать войска НАТО в Украине

Сейчас вопрос отправки военных НАТО в Украину снова стоит на повестке дня

Войска НАТО на территории Украины уже не кажутся нереальным вариантом, поскольку с 2022 года Украина получила множество вооружений, предоставление которых категорически отвергали "партнеры". Это включая системы ПВО Patriot, баллистические ракеты ATACMS и истребители F-16. В конце концов, свои войска НАТО тоже может предоставить.

Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что год назад президент Франции Эммануэль Макрон впервые заговорил об отправке военных в Украину. .

Сейчас вопрос отправки военных НАТО в Украину снова стоит на повестке дня. И защищены эти войска будут очень хорошо. Военная доктрина Североатлантического союза предусматривает прикрытие сухопутных войск силами авиации и флота. Это так называемый "мультидоменный подход", отметил Чернев.

"Это когда войска применяются в связке со спутниковыми данными, артиллерией, авиацией и даже с флотом, прикрывающим ракетами средней дальности при наступлении или оборонительных действиях… Для нас это в определенной степени также гарантия того, что РФ не начнет снова свою новую волну агрессии, потому что она в таком случае будет сталкиваться именно с контингентом стран-членов НАТО", – пояснил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия может ввести в Украину свои войска. Однако есть одно условие. Германия поддержит все меры, которые могут служить миру в долгосрочной перспективе.

Напомним, еще в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. Его идея вызвала широкую дискуссию среди союзников. Речь шла не об участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Однако Литва, Латвия, Эстония и Канада заявляли о готовности обсуждать варианты. Недавно французское издание Le Monde писало, что после победы Трампа на выборах в США дискуссии возобновились. По данным СМИ, якобы Париж и Лондон могут возглавить иностранный военный контингент.