"Мультидоменний підхід": нардеп розповів, як можуть діяти війська НАТО в Україні

Зараз питання відправки військових НАТО в Україну знову стоїть на порядку денному

Війська НАТО на території України вже не здаються нереальним варіантом, оскільки з 2022 року Україна отримала безліч озброєння, надання якого категорично відкидали "партнери". Це в тому числі системи ППО Patriot, балістичні ракети ATACMS та винищувачі F-16. Врешті-решт, свої війська НАТО теж може надати.

Про це сказав народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що рік тому президент Франції Еммануель Макрон вперше заговорив про відправку військових НАТО в Україну.

Зараз питання відправки військових НАТО в Україну знову стоїть на порядку денному. І захищені ці війська будуть дуже добре. Військова доктрина Альянсу передбачає прикриття сухопутних військ силами авіації та флоту. Це так званий "мультидоменний підхід", відзначив Чернєв.

"Це коли війська застосовуються у зв'язці зі супутниковими даними, артилерією, авіацією і навіть з флотом, який прикриває ракетами середньої дальності при наступі або оборонних діях… Для нас це певною мірою також гарантія того, що РФ не розпочне знову свою нову хвилю агресії, тому що вона в такому випадку буде стикатися саме з контингентом країн-членів НАТО", – пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина може ввести в Україну свої війська. Однак є одна умова. Німеччина підтримає всі заходи, які можуть служити світові у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, ще у лютому 2024 року президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Його ідея спричинила широку дискусію серед союзників. При цьому йшлося не про участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Проте, Литва, Латвія, Естонія та Канада заявляли про готовність обговорювати варіанти. Нещодавно французьке видання Le Monde писало, що після перемоги Трампа на виборах у США дискусії — поновилися. За даними ЗМІ, нібито Париж та Лондон можуть очолити іноземний військовий контингент.