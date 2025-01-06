Укр

Использовали новую разработку? Чем ВСУ могли уничтожить российские системы ПВО под Скадовском (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
ВСУ уничтожили российский "Панцирь" Новость обновлена 06 января 2025, 17:18
ВСУ уничтожили российский "Панцирь". Фото Коллаж "Телеграфа"

Это может изменить логику ведения войны

Украинские военные уже рассказали, чем недавно вероятнее всего успешно уничтожили два российских ЗПРК "Панцирь" и ЗРК "Оса" в глубоком тылу оккупантов под Скадовском. Речь идет о необычных дронах.

Как отметил военный Петр Шуклинов, эта российская техника была уничтожена дронами, запущенными с безэкипажных морских катеров.

"То есть к функции катеров-камикадзе и катеров-ПВО добавилась новая модель катера-авианосца. Это значительно изменяет перспективы применения дронов против россиян на оккупированных территориях. И вообще логику ведения войны на море и на суше", — объясняет военный.

В то же время в сети добавляют, что Украина начала запускать из морских беспилотников FPV-дроны. Именно таким способом были уничтожены российские ЗПРК "Панцирь" на побережье Херсона.

Заметим, что в Генштабе официально применение этой технологии и оружия еще не подтверждалось.

Какое преимущество это дает Украине

Успешное уничтожение "Панцыров" и "Осы" показало, что ВСУ могут использовать для поражения подобных целей не только морские дроны. Бойцы могут пускать дроны-камикадзе и ракеты, а также использовать морские дроны в качестве платформ для воздушных БПЛА. Это увеличивает дальность полета и точность попаданий в разы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ столкнулись с критической потребностью в армии. Уже известно, без каких специалистов воевать будет сложно.

Теги:
#Украина #Россия #Оса #Панцирь #ВСУ