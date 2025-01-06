Использовали новую разработку? Чем ВСУ могли уничтожить российские системы ПВО под Скадовском (видео)

Это может изменить логику ведения войны

Украинские военные уже рассказали, чем недавно вероятнее всего успешно уничтожили два российских ЗПРК "Панцирь" и ЗРК "Оса" в глубоком тылу оккупантов под Скадовском. Речь идет о необычных дронах.

Как отметил военный Петр Шуклинов, эта российская техника была уничтожена дронами, запущенными с безэкипажных морских катеров.

"То есть к функции катеров-камикадзе и катеров-ПВО добавилась новая модель катера-авианосца. Это значительно изменяет перспективы применения дронов против россиян на оккупированных территориях. И вообще логику ведения войны на море и на суше", — объясняет военный.

В то же время в сети добавляют, что Украина начала запускать из морских беспилотников FPV-дроны. Именно таким способом были уничтожены российские ЗПРК "Панцирь" на побережье Херсона.

Заметим, что в Генштабе официально применение этой технологии и оружия еще не подтверждалось.

Какое преимущество это дает Украине

Успешное уничтожение "Панцыров" и "Осы" показало, что ВСУ могут использовать для поражения подобных целей не только морские дроны. Бойцы могут пускать дроны-камикадзе и ракеты, а также использовать морские дроны в качестве платформ для воздушных БПЛА. Это увеличивает дальность полета и точность попаданий в разы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ столкнулись с критической потребностью в армии. Уже известно, без каких специалистов воевать будет сложно.