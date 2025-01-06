Використали нову розробку? Чим ЗСУ могли знищити російські системи ППО під Скадовськом (відео)

Це може змінити логіку ведення війни

Українські військові вже розповіли, чим нещодавно успішно знищили два російські ЗПРК "Панцир" та ЗРК "Оса" в глибокому тилу окупантів під Скадовськом. Йдеться про незвичайні дрони.

Як зазначив військовий Петро Шуклінов, цю російську техніку знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів.

"Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця. Це значно змінює перспективи застосування дронів проти росіян на окупованих територіях. І взагалі логіку ведення війни на морі та на суші", — пояснює військовий.

Водночас у мережі додають, що Україна почала запускати з морських безпілотників FPV-дрони. Саме таким способом було знищено російські ЗПРК "Панцир" на узбережжі Херсонщини.

Зауважимо, що у Генштабі офіційно застосування цієї технології та зброї ще не підтверджували.

Яку перевагу це надає Україні

Успішне знищення "Панцирів" та "Оси", показало, що ЗСУ можуть використовувати для ураження подібних цілей не лише морські дрони. Бійці можуть пускати дрони-камікадзе та ракети, а також використовувати морські дрони як платформами для повітряних БПЛА. Це збільшує дальність польоту та точність влучань у рази.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ зіткнулися з критичною потребою у війську. Вже відомо, без яких фахівців воювати буде складно.