Падение авиалайнера в Казахстане: в ЦПД при СНБО назвали причину крушения

Россияне не закрыли воздушное пространство над Грозным, что привело к трагедии

Причиной падения пассажирского самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря возле Актау в Казахстане послужили повреждения, полученные от ракеты российского зенитно-ракетного комплекса. Россия в очередной раз совершила военное преступление.

Об этом написал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram. Он отметил, что россияне должны были закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделали этого.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК. Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждение от россиян и его отправили в Казахстан вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизнь людей", – написал он.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется.