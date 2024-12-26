Падіння авіалайнера в Казахстані: в ЦПД при РНБО назвали причину катастрофи

Росіяни не закрили повітряний простір над Грозним, що призвело до трагедії

Причиною падіння пасажирського літака Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня біля Актау в Казахстані стали пошкодження, отримані від ракети російського зенітно-ракетного комплексу. Росія вчергове здійснила воєнний злочин.

Про це написав керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram. Він зазначив, що росіяни повинні були закрити повітряний простір над Грозним, але не зробили цього.

"Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК. Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", – написав він.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється.