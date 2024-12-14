Украина потеряла молодого летчика. В ВС рассказали подробности

Бил по оккупантам на одном из направлений

В субботу, 14 декабря, погиб молодой украинский пилот. Летчик 299-й бригады тактической авиации бил по оккупантам на самых горячих направлениях фронта.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины (ВС). Отмечается, что мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

"Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на грани возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врагу, для качественного выполнения задачи им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий…" — говорят в пресс-службе.

В то же время, имени пилота и обстоятельств трагедии в ВС не называют.

Добавим, что 14 декабря представители оккупантов Херсонщины заявляли, что сбили самолет ВСУ севернее Херсона. 299-я бригада тактической авиации имеет на вооружении фронтовые штурмовики Су-25 разных модификаций.

Напомним, осенью украинский летчик Андрей Пильщиков, также известный по своему позывному Джус получил звание героя Украины посмертно. Пилот погиб 25 августа 2023 в Житомирской области во время столкновения учебно-боевых самолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о побратиме Андрея Пильщикова и его друге со времен университета Алексее Месе с позывным "Moonfish". Он погиб спустя год после Джуса.