Україна втратила молодого льотчика. У ПС розповіли подробиці

Бив по окупантах на одному з напрямків

У суботу, 14 грудня, загинув молодий український пілот. Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації бив по окупантах на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомили у Повітряних силах України (ПС). Зазначається, що чоловік загинув під час виконання бойового завдання.

"Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій…" — кажуть у пресслужбі.

Водночас імені пілота та обставин трагедії у ПС не називають.

Додамо, що 14 грудня представники окупантів Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона. 299-а бригада тактичної авіації має на озброєнні фронтові штурмовики Су-25 різних модифікацій.

Нагадаємо, восени український льотчик Андрій Пільщиков, також відомий за своїм позивним Джус отримав звання героя України посмертно. Пілот загинув 25 серпня 2023 року в Житомирській області під час зіткнення навчально-бойових літаків.

Раніше "Телеграф" розповідав про побратима Андрія Пільщикова та його друга з часів університету Олексія Меся із позивним "Moonfish". Він загинув через рік після Джуса.