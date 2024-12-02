Трофейный Т-80БВМ стал в строй: как его добыли и что это за танк (видео)
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Этот обновленный танк начали выпускать в 2019 году
Часть техники попадает в Вооруженные силы Украины как трофеи. Один из таких – вражеский Т-80БВМ последних модификаций. Его затрофеили бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
Они опубликовали видео своей операции. Как отмечено, танк обнаружила аэроразведка. Он был хоть и подбит, но вполне в приличном состоянии. Стоял он в таком месте, откуда его можно было эвакуировать — в 300 метрах от позиции врага. На танке был неразорвавшийся дрон.
Поскольку танк раньше переделывали — наваривали броню, стандартные тросы закрепить было невозможно, эвакуировать его удалось использовав деталь из БМП-1. В "похищении" танка принимали участие инженеры из 98-го пехотного батальона. Сейчас боевая машина отремонтирована и уже в строю. Операцию пришлось проводить ночью.
Характеристики Т-80БВМ
Т-80БВМ – это современный российский основной боевой танк. Разработанный и изготовленный Омским заводом транспортного машиностроения Т-80БВМ начали поступать на вооружение с 2019 года.
- Вес — 46 тонн
- Экипаж — 3 человека
- Максимальная скорость – до 80 км/ч по шоссе
- Запас хода – 500 км
- Основное вооружение – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4, которая имеет улучшенную баллистику и возможность использования новых бронебойных снарядов.
- Второстепенное вооружение – один 12,7-мм пулемет НСВТ и один 7,62-мм пулемет ПКТ.
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